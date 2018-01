Alles andere als "Gedöns"

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Es ist 20 Jahre her, dass der damalige Bundeskanzler Schröder vom Ministerium für "Familie und Gedöns" redete. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert. Heute ist gerade auf diesem Gebiet viel "Musike" drin. Das Interesse von Eltern, Kleinkinder gemeinsam zu erziehen und dafür bei der Arbeit kürzer zu treten, steigt enorm. Gut so.

Mit immer neuen Modellen haben die Nach-Schröder-Regierungen, unterstützt von Ländern und Kommunen, auf den Wunsch vieler Eltern reagiert, Kindererziehung und Berufstätigkeit zu vereinbaren. So gibt es auch im Westen immer mehr Ganztagsschulen, und mit dem Elterngeld wurde ein Anreiz geschaffen, dass auch Gutverdienende wieder mehr Kinder bekommen.

Das Elterngeld Plus zielt dabei in eine ganz besondere Richtung: Es fördert, dass sich beide Eltern gemeinsam um ihr Kind kümmern. Und dass nicht der Mehrverdienende - in der Regel immer noch der Mann -, voll weiterarbeitet, während die Kindererziehung dann doch wieder an der Frau hängen bleibt. Allerdings wird es in vielen Unternehmen nicht gern gesehen, wenn die Beschäftigten zwischen Voll- und Teilzeit wechseln. Ein solcher Wunsch wird dann schnell zum Karriereknick. Es bleibt also noch viel zu tun. Michael Gabel