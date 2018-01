Ortsfremde Käufer von Boden sind keine Landwirte

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Dürfen Tierschutz-Aktivisten die Fotos aus Ställen, in die sie eingebrochen sind, einfach so veröffentlichen? Welche Rechte hat der betroffene Betrieb? Und wer gilt beim Landkauf eigentlich als Landwirt? Um solche und andere Fragen ging es am Mittwoch bei der Winterschulung in der Seelower Landwirtschaftsschule.

Im Landesbauernverband rechnet man im Vorfeld der Grünen Woche wieder damit, dass Filmaufnahmen aus Ställen auftauchen, in die sich selbst ernannte Tierschutz-Aktivisten illegal Zutritt verschafft haben. "Solche Fotos dürfen nur veröffentlicht werden, wenn ein übergeordnetes öffentliches Interesse besteht", erklärte Wolfgang Krüger vor mehr als 20 Teilnehmern der Winterschulung am Mittwoch. Der Referent ist Justiziar beim Deutschen Bauernverband, seine Zuhörer sind Führungskräfte aus der Landwirtschaft in Märkisch-Oderland und Oder-Spree.

Ob beim Einbruch in einen Stall oder dem Diebstahl von Zuchttieren von der Weide, Krüger riet den Bauern, neben der Polizei stets auch das zuständige Veterinäramt einzuschalten. Dieses muss letztlich beurteilen, ob es Verstöße gegen den Tierschutz gegeben hat.

In die aktuelle Diskussion über die Neuordnung der EU-Finanzen nach dem Brexit hinein berichtete Wolfgang Krüger über neue Vorstellungen aus der EU-Kommission zur Kappung und stufenweisen Absenkung der Direktzahlungen an die Bauern. Gekürzt werden soll ab 2020 vor allem bei Großbetrieben. - Wobei ein solcher für manchen EU-Politiker schon bei 200 Hektar anfange, wie Ines Sennewald, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Märkisch-Oderland, ergänzte. Der Verband organisiert die Winterschulung für Führungskräfte aus der Landwirtschaft der Region gemeinsam mit der Landwirtschaftsschule.

Aus der aktuellen Rechtsprechung zum Landkauf- und Pachtrecht berichtete Wolfgang Krüger, dass weder Hobby-Tierhalter noch ortsfremde Käufer, "die nur sicher Geld anlegen wollen" als Landwirte gelten, die ein Vorkaufsrecht für landwirtschaftliche Flächen haben.

Mit großem Interesse verfolgte auch Steffi Häuser aus dem Landwirtschaftsamt des Landkreises die Ausführungen zur Zahlung von Flächenprämien beim Übergang von Nutzungsrechten. "Entscheidend ist, wer die Fläche tatsächlich bewirtschaftet hat", erklärte Wolfgang Krüger.