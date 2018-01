Trägerwechsel im Blick

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Noch in diesem Jahr soll entschieden werden, ob die Stadt Werneuchen weiterhin Träger der Europaschule bleibt. Für die Abgabe an den Kreis gibt es gute Gründe - aber auch Widerstand ist zu erwarten.

Seit Jahren fordert Astrid Hildebrand einen größeren Versammlungsraum, doch die Leiterin der Europaschule wird immer wieder vertröstet. Es gebe "finanzielle Engpässe", heißt es zur Begründung. Auch der Hinweis, dass der Bau einer Aula/Mensa-Kombination gefördert werden könnte, half bisher nicht. Dafür besteht die Möglichkeit, die Bildungseinrichtung an den Landkreis abzugeben. "Das kann ich durchaus nachvollziehen", sagt Hildebrand. Aber sie hat auch eine Befürchtung: "Die Gefahr besteht natürlich, dass die Schule irgendwann abgewickelt wird", so die Leiterin. Darüber hinaus gelte: "Wir sind gerne in der Trägerschaft der Kommune".

Inzwischen hat sich die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung in die Debatte eingeschaltet. In einem Schreiben an die Schulleiterin bezeichnet es Fraktionschef Thomas Gill als "unverantwortlich", die Schule zum gegenwärtigen Zeitpunkt an den Kreis abzugeben. Dies könnte einer Abwicklung der Bildungseinrichtung gleichkommen. Die Folgen für Werneuchen wären verheerend.

Gill verweist in dem Brief auf die zwei Millionen Euro, die im Haushalt des Landkreises für Investitionen der Stadt Werneuchen zur Verfügung stehen. Diese müssten durch Projektanträge untersetzt werden. Ferner habe der Landkreis auch jährlich zwei Millionen Euro für den Bildungsbereich eingeplant. "Es bestehen folglich gute Chancen, das Projekt Aula/Mensa durch kreisliche Mittel doch noch zu realisieren", ist der SPD-Fraktionschef überzeugt. Man werde sich daher dafür stark machen, dass 600 000 Euro der Kreismittel für die Europaschule eingesetzt werden. Dagegen wäre es ein Fehler, die Gelder aus dem Paul-Wunderlich-Haus für den Erweiterungsbau der Grundschule einzusetzen. Dies würde wahrscheinlich nur zur Absenkung möglicher Zuschüsse - beispielsweise des Landes - führen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass Werneuchen seine beiden Schulen behalten muss", endet der Brief.

"Unter dem Gesichtspunkt eines Aula-Anbaus möchte ich gerne die Diskussion anschieben", sagt Bürgermeister Burkhard Horn. Es müsse zunächst ein Grundsatzbeschluss darüber gefasst werden, ob die Stadt weiterhin Träger der Europaschule bleibt. Erst danach könne investiert werden. Der Linken-Politiker betonte aber auch, dass die Kommune nicht die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten wie der Kreis habe. Persönlich tendiere er daher "momentan" eher für eine Abgabe der Bildungseinrichtung, bekannte Horn. Die Entscheidung sollte nach seiner Auffassung noch in diesem Jahr fallen.

Nach den Worten von Verwaltungssprecher Sprecher Oliver Köhler ist der Landkreis laut Schulgesetz verpflichtet, die weiterführenden Schulen zu betreiben. "Sollte die Stadt Werneuchen die Europaschule abgeben wollen, wären wir dazu bereit", stellte Köhler klar.

In Panketal war ein Trägerwechsel der Gesamtschule im November abgelehnt worden. In Bernau gibt es derzeit Gespräche über die Abgabe der Oberschule mit Grundschule am Rollberg an den Landkreis Barnim.

Am Montag (Beginn 19 Uhr, Rathaus) wird sich der Werneuchener Sozialausschuss mit dem Thema befassen.