Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Winter? Was? Wo? Wann? Nur ein paar Mal Eiskratzen, ein paar Stunden Frost und Reifglätte auf Straßen brachte der Winter bislang. Trotzdem ist der Winterdienst in Schwedt gerüstet, sagt dessen Chef, Lutz Ludwig. Unterm Schleppdach auf dem Hof sind schätzungsweise 1000 Tonnen Streusand gebunkert.

"Das reicht für diesen Winter", ist sich Lutz Ludwig sicher. Der Streusandvorrat liegt fast unberührt auf dem Hof. Viel haben seine Männer noch nicht verbraucht in diesem Winter. Schneefälle haben bislang die Stadt höchstens kurz "gepudert". In der Nacht vom Sonntag zum Montag fiel die Temperatur auf den bisher tiefsten Wert. Das Einsatzbuch des Winterdienstes vermerkt minus 8 Grad Celsius. In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurde ab halb vier gestreut. Zwei Mann schickt Ludwig mit zwei Streufahrzeugen bei reifglatten Straßen oder überfrierender Nässe raus. "Sollte es schlimmer kommen, also schneien, wird auf drei Mann und drei Fahrzeuge aufgestockt." Jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr geht die Winterdienstschicht auf Kontrollfahrt.

Von den ungefähr 200 Kilometern Stadtstraßen sind sie auf 77 für die Verkehrssicherheit im Winter zuständig. Das schließt die Ortsteile Vierraden, Gatow und Heinersdorf ein. In anderen Dörfern sind externe Dienstleister als Vertragspartner am Werk.In Criewen ist der Winterdienst Aufgabe des Gemeindearbeiters. Der Landesbetrieb Straßenwesen ist bei Schnee oder Eis auch auf einigen Schwedter Straßen unterwegs.

"Bei Reifglätte werden schätzungsweise zehn Tonnen Sandgemisch für eine große Runde Streuen auf allen unseren Straßen verbraucht, bei Schnee ist das allerdings viel, viel mehr", erklärt Ludwig.

Der heutige Winterdienst-Chef erinnert sich dabei an den Winter 2010. Damals fiel so viel Schnee, dass die Winterdienst-Männer die damals sehr ungeliebte weiße Pracht sogar aufladen und aus der Stadt fahren musste.

Vorrangig beräumt werden bei Schnee und Eis die Verkehrswege der städtischen Buslinien, damit die Bürger pünktlich auf Arbeit, in die Schule oder die Kita kommen, Rettungsdienst und Feuerwehr ausfahren können.

Für die Gehwege ist die Firma Stadtgrün GmbH beauftragt. Sie setzt im Winterbetrieb mehrere Fahrzeuge auf den Gehwegen zum Schneeräumen und Abstumpfen der Plätze an den Bushaltestellen und den Überwegen ein.

Abstumpfen bedeutet, dass auf Flächen gestreut wird, um Glätte zu verhindern. Das geschieht mit einem Kies-Salz-Gemisch im Verhältnis 10 zu 1. Davon kamen im Jahr 2016 weit mehr als 300 Tonnen zum Einsatz. "Bei leichtem Schneefall wird abgestumpft, ab etwa fünf Zentimetern zusätzlich geschoben", erklärt Ludwig.

Grundstückseigentümer sind auch in Schwedt angehalten, als abstumpfendes Mittel Sand einzusetzen und reines Salz nur dann zu gebrauchen, wenn das Gemisch witterungsbedingt keine Wirkung zeigt, zum Beispiel bei Eisregen. Zudem sind Eigentümer verpflichtet, die an ihr Grundstück anliegenden Freiflächen und Vorplätze bis zum angrenzenden Gehweg in einer Breite von eineinhalb Metern "winterdienstmäßig zu behandeln", heißt es in der städtischen Straßenreinigungssatzung. Wenn sie selbst nicht in der Lage dazu sind, müssen sie Dritte damit beauftragen.

Kommt 2018 noch der Winter in die Stadt? Lutz Ludwig hat auch keine Wetterglaskugel, aber er wagt die Prognose: "Es bleibt überwiegend mild. Wenn nicht spätestens im Februar hier Schnee fällt, dann trifft es uns vielleicht Ende März, Anfang April. Ostern mussten wir schon oft noch einmal die Winterdiensttechnik aufrüsten."