Eine fotografische Reise zu magischen Orten

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (hei) Nach dem Aus für den Verein "Spielbau" und dem Weggang von Elke Brämer aus Bad Freienwalde hat sich die Künstlerin, die mittlerweile in Eberswalde lebt, zurück gemeldet. Und zwar auf fotografische Weise. Noch bis zum 11. März sind ihre Fotografien unter dem Titel "Magische Orte" in der Galerie in der Tourist-Information in der Uchtenhagenstraße 3 in Bad Freienwalde zu sehen.

Die Gondeln in Venedig, der Jacobsweg in Portugal, das untere Odertal bei Schwedt, Eindrücke von Israel - Elke Brämer nimmt den Betrachter auf ihre Reisen der vergangenen Jahre mit. Dabei wirken, so Heiko Walther-Kämpfe von der Bad Freienwalder Tourist-Information, ihre Fotos märchenhaft, wie aus der Zeit gefallen, beschreibt er. "Aber man muss nicht immer unbedingt nach Venedig reisen, um solch magische Orte zu finden und zu erleben. Magie entsteht auch in uns selbst, Magie lässt sich im Alltag und im Alltäglichen finden. Wenn man bereit ist, danach zu suchen. Eine Suche, auf die sich Elke Brämer immer wieder neu begibt - nunmehr auch mit der Kamera", so Heiko Walther-Kämpfe.

Seit gut zehn Jahren ist Elke Brämer künstlerisch tätig. Ihre Arbeiten sind breitgefächert und reichen von Skulpturen über Keramik bis hin zu Installationen und Malerei. Und immer wieder Fotografien, in denen sie die schönsten Momente als Foto, mal in Farbe, mal in Schwarz--Weiß, festhält.

Ein schöner Zufall sei es, so der Galerie-Leiter, dass Alfred Stieglitz, der in Berlin studierte und als einer der erfolgreichsten Kunstfotografen und Galeristen des 20. Jahrhunderts gilt, seine Karriere in Freienwalde begonnen hatte. In der Stadt, in der auch Elke Brämer wichtige Spuren hinterlassen habe, menschlich und auch künstlerisch, so Walther-Kämpfe.

Es ist die zweite Ausstellung der Eberswalderin in der Tourist-Information. Zur Vernissage waren viele Wegbegleiter von Elke Brämer gekommen - aus Interesse und Neugier an ihrem künstlerischen Werk.

Ob es eine weitere Ausstellung in der Tourist-Information geben wird, das ist noch ungewiss. Heiko Walther-Kämpfe jedenfalls würde sich freuen, wenn die Idee, die hinter der Galerie in der Tourist-Information, nämlich der Austausch über Kunst und Kultur, fortgeführt werden könnte. Vielleicht sogar mit einer richtigen Kunstgalerie.

"Galerie in der TI", Tourist-Information Bad Freienwalde. Die Ausstellung ist täglich von 9-18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10-15 Uhr zu sehen.