Ärgernis Papierkorb für Hundekot vorm Haus

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die Panketalerin Carsta Erdmann ärgert sich. Sie wohnt seit Jahrzehnten in der Begasstraße, liebevoll haben ihr Mann und sie die Grünränder an der Begasstraße und der Ganghoferstraße bepflanzt. "Es sah immer so schön aus bei uns", berichtet die Rentnerin.

Dann rückten Bagger an und vertieften den Graben. Außerdem wurde an der Ecke zur Ganghoferstraße ein Müllkorb aufgestellt, der immer freitags geleert wird. Mit beiden Maßnahmen ist die Familie nicht einverstanden. "Der Gehweg ist schon abgesackt, außerdem fahren Baufahrzeuge in die Rigole, das stellt für alle andern Verkehrsteilnehmer eine Gefahr dar", macht die Anwohnerin aus ihrer Sicht klar. "Außerdem gehört das Land uns, die Gemeinde hat einfach den Müllkorb daraufgestellt. Wir haben im Grundbuch nachgeschaut", sagt Carsta Erdmann.

Aus Sicht der Gemeinde stellt sich das Ganze etwas anders dar. Anke Wendland, die in Panketal zuständige Fachdienstleiterin für Verkehrsflächen, erzählt aus der Historie: "In Zepernick lagen nur Felder. Dann gab es 1920/30 einen großen Boom mit Bebauungsgebieten. Die Grundstücke wurden parzelliert und besiedelt, das Straßenland aber an die Gemeinde übertragen." Der Erste Weltkrieg habe dem Verfahren zeitweise ein Ende gesetzt. Erst später wurden die Straßen - und dazu gehören laut Anke Wendland auch die Randstreifen mit Rigolen und Gehwegen - öffentlich gewidmet. "Damit werden sie der privaten Nutzung entzogen, da ist die Grundbucheintragung nicht maßgeblich", erläutert die Fachdienstleiterin. Deshalb habe die Gemeinde, die mit dem Bauhof und zwei Firmen in Sachen Straßenunterhaltung zusammenarbeitet, auch die Rigole beauftragt. "Wenn der Gehweg abrutscht, dann lassen wir das umgehend nacharbeiten", so Wendland, die sich für den Hinweis bedankt. "Wir schicken den Bauhof vorbei, der das vor Ort kontrolliert."

In Sachen Müllbehälter, berichtet Anke Wendland, verhalte sich das ähnlich. Aus der Bevölkerung wurde im Rahmen des Bürgerbudgets, das alljährlich zur Verfügung steht, der Wunsch nach mehr Behältern an die Gemeinde herangetragen. 20 Vorschläge, darunter dieser, werden für insgesamt 50 000 Euro umgesetzt. "Die Ecke wurde von den Hundebesitzern, die ihre Tiere ausführen, als wichtig erkannt. Sie wollen ihre Kottüten entsorgen", so die Fachdienstleiterin. Dass nicht alle Zeitgenossen immer nach dem Wunsch ihrer Mitmenschen agierten, sei unabänderlich, weiß die Fachfrau aus dem Rathaus, die täglich unzählige Kritiken von Einwohnern hört.