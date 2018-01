Parkplatzprobleme in Ketzin?

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) "Ich habe dauernd Stress wegen der Falschparker", war Bürgermeister Bernd Lück (FDP) während der Bauausschusssitzung sichtlich unzufrieden mit der Situation auf dem öffentlichen Parkplatz in der Rathausstraße, der offensichtlich sehr beliebt und damit am Tage meistens ausgelastet ist.

Allein sechs Fahrzeuge vom Gemeinschaftswerk Soziale Dienst zu gleicher Zeit wurden schon auf den nur rund 20 zur Verfügung stehenden Parkplätzen gezählt. Auch sei das Ordnungsamt sehr oft unterwegs und ahnde Verstöße gegen die Parkplatzordnung wie Parken auf dem Schwerbehindertenparkplatz ohne Berechtigung und auf den Grünflächen oder zugeparkte Garageneinfahrten und blockierte Fahrzeuge.

Eine Lösung sah Frank Piper von der städtischen Bauverwaltung in der Begrenzung der Parkzeit. Die gefiel Heinz Irmer (SPD) wohl nicht so recht. "Eine oder zwei Stunden Parkdauer machen den Kohl nicht fett", argumentierte er und forderte eine generelle Lösung für die innerstädtische Parksituation. "Wir müssen ein Parkkonzept entwickeln", stimmte Lück zu.

Das stand allerdings nicht auf der Tagesordnung. Und da der Parkplatz Rathausstraße mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, darf auch keine Parkuhr installiert werden. So meinten die Mitglieder des Bauausschusses letztendlich einstimmig, dass die Parkzeit auf dem Parkplatz Rathausstraße zeitlich begrenzt werden sollte. Bequemlichkeit spielt offensichtlich die größte Rolle. Während am Folgetag wieder alle Parkflächen belegt waren, standen auf beiden Seiten der Rathausstraße in den Parkbuchten mehrere Parkflächen unbelegt zur Verfügung.

Auf dem Luftlinie geschätzte 60 Meter entfernten Parkplatz An der Steege war lediglich ein einziger Parkplatz belegt. Allerdings fehlt auf dem Rathausparkplatz ein Hinweis auf diesen meist leeren Nachbarparkplatz.