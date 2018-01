Heimatstube jetzt mit Info-Punkt

Viele Informationen auf engstem Raum: Edgar Petrick, er leitet die Heimatstube und koordiniert den Tourismuspunkt, präsentiert die neue Anlaufstelle für Oderbruchtouristen in Letschin. Am Anger soll ein Schild auf die Einrichtung hinweisen, die sich bisla © Foto: MOZ/Grieger

Letschin (MOZ) Die Letschiner Heimatstuben sind jetzt auch Sitz der von der Arbeitsinititive Letschin getragenen Tourist-Information. Mit dem Umzug aus dem Gasthof "Alter Fritz" wurde ein Beschluss der Gemeindevertreter umgesetzt. Die Heimatstuben haben ihr Jahresprogramm ans das des Oderbruchmuseums Altranft angelehnt.

Das grüne "i" der Letschiner Touristinfo fällt gleich ins Auge, wenn man die Heimatsstube betritt. In einer kleinen Stube hinter dem ersten Ausstellungsraum befindet sie sich dann: die Anlaufstelle für alle Ortsfremden, die nach Sehenswürdigkeiten, Freizeitangeboten und Übernachtungsmöglichkeiten fragen. Birgit Bangert und Iris Symanzik von der Arbeitsinitiative Letschin sind dort die Ansprechpartner. Seitens der Gemeinde ist es Edgar Petrik, der auch die Heimatstuben Haus Birkenweg leitet. Die Gemeinde erhofft sich von der Verlegung des Info-Punktes ins Dorfmuseum Synergie-Effekte. Denn, wer den Info-Punkt sucht, wird vielleicht auch angeregt, sich die Ausstellung anzuschauen und sich mit der Geschichte Letschins zu beschäftigen, die in bislang fünf Chronikbänden dargestellt ist.

Im vorigen Jahr haben die Mitarbeiter der Heimatstuben 1560 Besucher gezählt. Davon haben 452 die Ausstellungen besucht und 86 die Lesungen. Von der Fontane-Schule kamen 35 junge Besucher, von den Kitas keine.

Die Zusammenarbeit mit der Fontane-Schule beschränkte sich im vorigen Jahr auf die traditionelle Umrahmung des Denkmaltages und die Ausstellung zur Schulgeschichte. "Wir sind natürlich offen, was die Zusammenarbeit mit Kita und Schule betrifft", versichern Edgar Petrick und Gabi Axmann. Vor allem im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Oderbruchmuseum Altranft verbessern sich die museumsdidaktischen Angebote. Die Heimatstuben haben den Titel "Kulturerbeort" erhalten und gestalten eine Reihe von Veranstaltungen speziell zum Jahresthema der Altranfter, das sich der Landwirtschaft im Oderbruch widmet. So ist eine Ausstellung mit Exponaten des Eisenbahnvereins und des Wolluper Domänenlandwirtes Heinrich Weber am Speicher in Wollup geplant. Zum Denkmalstag wird Ines Sennewald vom Bauernverband über die Landwirtschaft im Oderbruch referieren.

Der Heimatverein, dessen Vorsitzende Gabi Axmann ist, hat sich für dieses Jahr eine Neuerung einfallen lassen: Am 21. April lädt der 37 Mitglieder zählende Verein zur Pflanzenbörse mit Büchertausch und Trödelmarkt ein. Das traditionelle Hoffest ist für den 26. Mai geplant.

Hinter den Kulissen wird am neuen Chronikband gearbeitet. Er wird die DDR-Zeit und die Geschichte der Letschiner Vereine behandeln.

Tourist-Info: montags bis freitags 10 bis 16 Uhr, ab 1. April: montags bis sonntags 10 bis 17 Uhr. Heimatstuben: mittwochs bis freitags 11 bis 17 Uhr, Wochenende/feiertags: 14 bis 17 Uhr