Erfolg mit roten Trikots und weißer Weste

Mandy Merker

Schwedt (MOZ) Nach den Männern am Vortag waren auch die Fußballerinnen des FC Schwedt Gastgeber zu einem Hallenturnier um den "energy-Cup 2018". Am Ende blieb die Trophäe in der Oderstadt, womit der Gastgeber seinen Vorjahreserfolg wiederholen konnte.

Neben dem FC Schwedt nahmen in der Sporthalle "Neue Zeit" fünf weitere Teams teil. Traditionelle Kontrahenten wie der Ortsnachbar VfL Vierraden, Lok Eberswalde aus dem Barnim sowie Perly Miedzyodrza aus dem Nachbarland Polen reisten an. Neu hinzu kamen Grün-Weiß Letschin (Märkisch-Oderland) und ein Team des Vereins Seitenwechsel aus Berlin. Auch wenn es bei den Damen - im Unterschied zu den Männern - kein Preisgeld gab, waren alle mit viel Siegeswillen und Spaß dabei.

Letztlich setzten sich die Gastgeberinnen vom FC Schwedt ohne Punktverlust durch und gewannen recht souverän das Turnier. Allerdings konnten sich Letschin und auch "Seitenwechsel" aus der Hauptstadt lange Zeit ebenfalls Hoffnungen auf den Turniergewinn machen. Bis in die vorletzte Begegnung hinein stand der Gewinner noch nicht hundertprozentig fest. Die Berlinerinnen hätten "nur" den Gastgeber besiegen müssen - doch sowohl "Seitenwechsel" als auch der Gast aus der Nähe von Seelow mussten gegen starke Schwedterinnen knappe Niederlagen hinnehmen.

Gleich im ersten Spiel trafen die Gastgeberinnen auf die Grün-Weißen aus Letschin. Der amtierende uckermärkische Hallenmeister ging früh durch Kapitän Nadine Brecht in Führung, die von der spielstarken Deila Wykret perfekt bedient worden war. Noch abgefälscht, stellte der erfolgreiche Abschluss die Weichen früh auf Sieg gegen den bis dahin unbekannten Gegner. Dieser, durchaus ebenbürtig, kam ebenfalls zu einigen guten Gelegenheiten, ehe Maria Heidemann nach Vorlage von Lena Schauseil den Sack zumachte und kurz vor Schluss zum 2:0 vollendete.

Die Schwedterinnen marschierten von Sieg zu Sieg. Entscheidend war die vorletzte Partie gegen den Seitenwechsel e. V.: Eine Niederlage hätte den Turniergewinn gekostet. Entsprechend hart umkämpft war von Beginn diese Begegnung - die insgesamt wohl beste, welche der FCS an diesem Tag ablieferte. Interessant war, dass im Tor der Gegnerinnen aus Berlin die zweite Torhüterin des Gastgebers (Yvonne Guntowski) stand. Sie war kurzfristig für die verletzte Hauptstadt-Keeperin eingesprungen und sammelte nach ihrer Babypause Spielpraxis. Stark parierte sie einige vielversprechende Schwedter Chancen. Doch letztlich musste sie doch einen Gegentreffer hinnehmen. Heidemann bediente klasse die junge Wykret, die den Siegtreffer erzielte und den FCS-Turniersieg perfekt macht. Rang 2 sicherten sich die Frauen aus Letschin trotz eines torlosen Unentschiedens in ihrer letzten Partie gegen Lok Eberswalde.

Als Torschützenkönigin wurde bei der Siegerehrung Sandra Wächtler vom Berliner Verein Seitenwechsel geehrt. Beste Torhüterin wurde die Polin Oliwia Mourri von Perly Miedzyodrza.

Einig waren sich am Ende alle Spielerinnen, dass dieser Leistungsvergleich großen Spaß gemacht hat und trotz des kurzfristig abgesagten Caterings ein Erfolg war. Ein Dankeschön ging deshalb an all jene, die zum Gelingen beigetragen hatten: das Kampfgericht, die Schiedsrichter, FC-Trainerin Cerstin Ney und den Hallenwart.

An diesem Sonntag findet an gleicher Stelle die Hallenkreismeisterschaft der Frauen statt - man darf gespannt sein, wie sich der Titelverteidiger FC Schwedt nach dem Erfolg beim eigenen Turnier dann schlägt.