Eiche wächst in den Zaun ein

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Die alte Eiche neben der Bushaltestelle im Oderbruchdorf ist prächtig gewachsen - und so dick geworden, dass sie in den Zaun einwächst, der sie umgibt. Der schmiedeeiserne Zaun ist fast 150 Jahre alt. Darauf lässt die Tafel schließen, die an den Zaunstäben angebracht ist. Sie ist dem Andenken an zwei im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gefallenen Reitweinern gewidmet. Dass die Eiche ebenso alt ist, ist anzunehmen.

In der jüngsten Beratung der Gemeindevertreter erinnerte Jörg Hartwigk daran, dass in den Haushalt 2017 Mittel für die Demontage und das Neuaufstellen des alten Zaunes in einem einwachs-sicheren Abstand vom Baum eingestellt worden waren. Doch passiert sei nichts, beklagte der Abgeordnete. Der Beschluss müsse umgesetzt werden, forderte auch Detlef Schieberle.