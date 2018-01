Qualifikanten für Hallenmasters gesucht

Udo Plate

Strausberg (MOZ) Wer wird sich das Hallenmasters 2018 des Fußballkreises Ostbrandenburg qualifizieren? Diese Frage wird am Wochenende in der Turnhalle des Strausberger Oberstufenzentrums beantwortet. Am Sonnabend bewerben sich aus der Kreisklasse ab 14 Uhr acht Mannschaften um den Titel. Das sind der SVM Goßen, Rot-Weiß Reitwein, SV Gorgast/Manschnow, Grün-Weiß Letschin II, SG Sachsendorf/Dolgelin, USC Viadrina Frankfurt, Jahn Haselberg und Eintracht Reichenwalde.

Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften, die Spielzeit beträgt 15 Minuten. Der Sieger qualifiziert sich für das Hallenmasters am 3. Februar.

Am Sonntag suchen die Kreisliga-Mannschaften an gleicher Stelle ab 14 Uhr ihren Hallenkönig. Mit von der Partie sind sechs Mannschaften: FC Herrensee Strausberg, Blau-Weiß Wriezen II, Spielgemeinschaft Altglietzen/Falkenberg, Hertha Neutrebbin, Grün-Weiß Letschin und BSG Preumant Fürstenwalde. Der Spielmodus lautet jeder gegen jeden,die Spieldauer beträgt 15 Minuten. Der Sieger qualifiziert sich ebenfalls für das Hallenmasters am 3. Februar an gleicher Stätte zusammen mit sechs Mannschaften aus der Ostbrandenburgliga.