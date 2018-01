Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) 400 PS unter der Haube. 550 Kilometer Reichweite. Ausgestattet mit Hochleistungshydraulik. Um 50 Prozent leiseres Fahren als Dieselzugmaschinen. Ausstoß von Kohlendioxid um 90 Prozent geringer und von Rußpartikeln fast null. Das ist das Kurztelegramm der fünf neuen Zugmaschinen, die der Biokraftstoff-Hersteller Verbio am Mittwoch in Schwedt in Dienst gestellt hat. Der Clou des Ganzen: Im Tank haben die Lkw Verbiogas als Kraftstoff. Produziert worden ist dieser in Schwedt aus Stroh.

Das Unternehmen gibt damit mit dem Partner IVECO Vollgas für den Klimaschutz, sagt Carlo Weber, Geschäftsführer Logistik bei Verbio. Deutlich mehr als eine halbe Million Euro wurden investiert.

Ist Grün damit die Zukunftsfarbe der Unternehmens-Fahrzeugflotte? Bernd Sauter, Logistik Vorstand in der Verbio AG, nennt die neuen Laster "die logische und zeitgemäße Erweiterung unseres eigenen Fuhrparks. In unserer zirka 80 Lkw umfassenden Flotte laufen bereits zwölf Dual-Fuel-Lkw, die mit einem Diesel-CNG/Biomethan-Gemisch angetrieben werden." Sauter sieht als Vorteil der neuen Fahrzeuge die größere Kosten und Kohlendioxid-Effizienz.

Hergestellt worden sind die ausschließlich mit Kraftstoff aus Stroh betriebenen neuen Stralis NP Zugmaschinen von IVECO Magirus. Brand-Präsident Pierre Lahutte kam aus Anlass der Fahrzeugübergabe eigens an die Oder und betonte gegenüber der Presse: "Verbio ist für uns ein Schlüsselkunde im Bereich alternativer Antriebe mit Natur-Gas, weil hier auch der Kraftstoff regenerativ erzeugt wird.

Damit ist der Nachweis ganz klar geführt, dass der Schwertransport bereits heute klimaneutral und dabei auch noch wirtschaftlich möglich ist." Dass die Lkw "grün" fahren, demonstrierte Lahutte ganz einfach. Er wischte mit dem Zeigefinger in ein Lkw-Auspuffrohr und zeigte ihn vor: "Sauber!"

Verbio ist nach eigenen Angaben der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel (Kapazität: 470 000 Tonnen), Bioethanol (260 000 Tonnen) und Biomethan (600 Gigawattstunden) in Europa.