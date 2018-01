Wortwitz, Wortkunst und Wortjonglage

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Tiefer liegt der Sinn, erst nach einigen Sekunden des Nachdenkens kommen die Lacher. Auf 30 Bildern erzählt der Grafikdesigner Gunnar Riemelt seine besonderen Geschichten. Auf Aluminiumplatten, auf Leinwand und Acrylglas zieren sie bis 27. Februar die Flure der Rathausgalerie Panketal. Die Geschichte beginnt bei dem 62-Jährigen, der viele Jahre für Zeitschriften Grafiken und Titelblätter entwarf, mit einem Gedicht. Ob Goethe, Heinz Ehrhardt oder Schopenhauer: "Ich muss eine Grundidee haben, Respekt vor den Inhalten habe ich immer." Ein Augenzwinkern ist nicht ganz zu übersehen, während der Panketaler seine Kopfnüsse verteilt und damit gute Laune verbreitet. Tiefer liegt der Sinn der Worte, wenn sie typografisch übersetzt werden. Da trägt Goethes Spruch "Wer sich den Gesetzen nicht fügen will, muss die Gegend verlassen, wo sie gelten" nicht nur große Aktualität, sondern auch einen metallischen Glanz unterm Paragrafenzeichen. Zu entdecken ist auf den Arbeiten des Künstlers viel Jonglage, Hintergrunddenken in der Bildersprache. Wörter und Symbole werden in ihrem Sinn verdreht und neu gedeutet. Diese Entdeckungsreise treppauf-treppab zu unternehmen, macht vor allem Spaß. Das will der Typograf, der schon an vielen Orten ausstellte. Ruhig erzählt er vom Werden der Kunstblätter, der Schalk sitzt auf seinen Schultern. Dass der Genitiv auch "Geh nicht tief" heißen könnte, weil es "da tief", also Dativ ist, darauf muss man erst einmal kommen.