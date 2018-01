Vom Schlammloch zum Naturparadies

Daniela Windolff

Gellmersdorf (MOZ) Der Dorfteich in Gellmersdorf soll wieder ein stilles und gepflegtes Naturparadies werden. Der Wasser- und Bodenverband "Welse" plant die Entschlammung des Teiches, sodass er seiner natürlichen Funktion zur Wasserregulierung und als wertvolles Biotop wieder gerecht werden kann.

Im Sommer haben die Dorfkinder hier gebadet, im Winter sind sie Schlittschuh gelaufen, erinnert sich Heinz Frick an den Dorfteich seiner Kindheit in Gellmersdorf. Der Ortsvorsteher hat seit vielen Jahren einen Traum: Der Dorfteich soll endlich wieder zu einem Schmuckstück im Ort werden und vor allem wieder in ein gesundes ökologisches Gleichgewicht gebracht werden.

Das ist auch ein Wunsch vieler Gellmersdorfer Einwohner. Gemeinsam mit dem Wasser- und Bodenverband "Welse" sowie der Stadt Angermünde wird dieses große Projekt endlich angeschoben. Die Entschlammung des Dorfteiches in Gellmersdorf ist eines der großen aktuellen Projekte des Verbandes. Die Stadt Angermünde hat Mittel für die Planungen bereitgestellt, mit denen der Wasser- und Bodenverband das Ingenieurbüro Thomas Wende in Pasewalk beauftragt hat. Im Ortsbeirat wurde das Projekt erstmals vorgestellt.

Durch jahrelangen Nährstoffeintrag hat sich eine dicke Schlammschicht gebildet. Der Uferbereich ist von Schilfdickicht zugewachsen und droht allmählich zu verlanden. Das trübt nicht nur das Wasser und das optische Erscheinungsbild, sondern behindert auch die natürliche Wasserregulierung über den Zu- und Abfluss des Teiches. "In nassen Zeiten wie in den regenreichen Monaten des vergangenen Jahres gibt es in den umliegenden Häusern schon Probleme durch feuchte Keller, weil das Wasser nicht mehr richtig abfließt", sagt Ortsvorsteher Frick und bemüht sich seit Jahren um eine Sanierung des Dorfteiches, die nun geplant ist. "Ich bin unendlich froh darüber, dass es nun endlich losgeht und uns die Stadt Angermünde unterstützt und die Planung finanziert. Solch ein großes Projekt kann man ja nicht übers Knie brechen. Dafür müssen auch Fördermittel beantragt werden. Wir werden uns auf jeden Fall als Ortsbeirat auch mit unseren Verfügungsmitteln beteiligen", versichert Heinz Frick.

Mit den zuständigen Naturschutzbehörden wird die Maßnahme abgestimmt. Der Teich soll wieder als ökologisch wertvolles Refugium und Wasserreservoir dienen und zudem wieder zu einem attraktiven Mittelpunkt des Dorfes gestaltet werden, zu dem die Dorfbewohner und Besucher gern spazieren und dort verweilen.

Die Sanierung des Dorfteiches ist nicht das einzige ehrgeizige Projekt, das der Ortsbeirat von Gellmersdorf in diesem Jahr vor hat. Er will auch den angrenzenden Nationalpark Unteres Odertal und das Naturschutzgebiet Gellmersdorfer Forst für Einwohner und Gäste des Dorfes erlebbar machen und einen Rundweg sowie Spazierwege ausweisen.

"Unser Dorf ist von so wunderschöner Natur umgeben, die wir trotz hohem Schutzstatus viel besser nutzen könnten. Es gibt einige alte Wege, zum Beispiel durch den Wald nach Stolpe oder über Stolzenhagen zum Krähenberg. Es gibt Stellen mit tausenden blühenden Leberblümchen oder Adonisröschen, zu denen man spazieren könnte", berichtet Ortsvorsteher Heinz Frick.

Doch die alten Wege seien teilweise überwachsen oder kaum mehr zu finden. Im Ortsbeirat habe man sich deshalb Gedanken gemacht, die Wege wieder für Spaziergänger nutzbar zu machen, sie auszuschildern und ehrenamtlich zu pflegen. Mit der Nationalparkverwaltung habe man Gespräche geführt und wolle sich in Kürze bei einer Ortsbegehung verständigen, welche Möglichkeiten es gibt.

Gellmersdorf liegt zwischen dem Nationalpark Unteres Odertal und dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren. Der sanierte Dorfteich ist sicher künftig dafür ein idyllischer Rastplatz.