Aus Panama nach Lebus und Sadow gereist

Lebus (MOZ) Im vorigen Jahr hatte sich Hans-Jürgen Lebuser mit der Bitte um Hilfe an den Lebuser Ortschronisten Manfred Hunger gewandt: Lebuser, ehemaliger Lufthansa-Pilot im Ruhestand, wollte im Oderland Verwandte finden. Manfred Hunger schaltete die MOZ ein - mit Erfolg: Unter den entfernten Angehörigen, die sich meldeten, war der Frankfurter Helmut Brilke. Der heute in Panama lebende Lebuser und er haben gemeinsame Großeltern. Vor Weihnachten kam es zu einem Treffen in Lebus. Auf Vorschlag von Manfred Hunger machten sie einen Ausflug ins polnische Sadow (Sandow), in dem Hans-Jürgen Lebuser und Helmut Brilke geboren wurden. Hans-Jürgen Lebuser wolle ins Oderland, aus dem er stammt, wiederkommen, berichtet Manfred Hunger.