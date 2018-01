Bahnhofsvorplatz als "Jugendzentrum"

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Inzwischen nutzen regelmäßig Bürger der Stadt die Einwohnerfragestunde zu Beginn jeder Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, um auf Probleme aufmerksam zu machen, Kritik zu üben und Fragen zu stellen. Davon machte jüngst auch Ursula Angermann von der Bad Freienwalder Ortsgruppe BWB Freie Wähler Gebrauch.

Sie lenkte den Blick auf den Bahnhof und insbesondere auf den Bahnhofsvorplatz. Das Gelände sei für ein bestimmtes Klientel von Jugendlichen zum Freizeitzentrum geworden, berichtete sie. "Das finde ich sehr schade. Man wird dort mit lauter Musik abends empfangen. Die Jugendlichen haben die Bänke verrückt. Und Alkohol liegt an. Wenn man als Reisender Glück hat, wird man nicht angepöbelt", beschrieb Ursula Angermann die für sie nicht zufriedenstellende Situation und ergänzte, dass das einer Kurstadt nicht würdig sei. Sie habe gehört, dass das in der Stadt auch schon bekannt ist. "Ich frage mich, was wird dagegen unternommen, dass das aufhört. Eigentlich schade für die Jugendlichen einer Stadt, dass sie sich da treffen müssen. Man müsste das etwas anderes machen." Das "OFFI" in der Berliner Straße sei recht weit und dort unten treffe man sich recht schnell. "Ich möchte gern wissen, wie geht es da weiter", fragte Ursula Angermann. Zur Anschauung hatte sie ein Video gedreht. Das könne sie den Abgeordneten zur Verfügung stellen

Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) verwies in dem Zusammenhang auf die Umbaupläne des Bahnhofsgebäudes und auf das Quartiersmanagement, das sich auch mit der von Ursula Angermann beschriebenen Situation befassen werde.