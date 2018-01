Turmuhr von St. Marien schlägt wieder im Takt

OLaf Gardt

Beeskow (jök) Sechs plus eins ist zehn: Mit dieser Logik funktionierte bis Mittwoch die Beeskower Kirchturmuhr. Glocke 3, die für die Anzeige der vollen und halben Stunden zuständig ist, läutete seit Jahresbeginn nur im Stolpertakt. Zum Beispiel schlug das Läutwerk um zehn Uhr erst sechsmal hintereinander wie gewohnt, dann erfolgte eine Pause und schließlich ein siebter Schlag. Die drei letzten Schläge blieb das Läutwerk schuldig. Bereits seit der Weihnachtszeit steckte im Geläut der Beeskower Marienkirche der Wurm drin. Erst musste der Schalter der Glocke, die beim Vaterunser per Hand angeschaltet wird, ausgetauscht werden, da die Glocke trotz Betens nicht mehr ansprang.

Am Mittwoch nun kam Thomas Walter, Elektriker und Fachmann für Glocken- und Turmuhrbau aus Luckau nach Beeskow, um den Schaden zu beheben. Wie sich herausstellte, war ein elektrisches Bauteil, ein sogenannter Schütz, für die unregelmäßigen Schläge verantwortlich. Nachdem Walter das Bauteil ausgetauscht hatte, schlug die Glocke um 11 Uhr bereits wieder im Takt. Dennoch hörte man die drei Glocken bis zur Mittagszeit immer wieder Mal testweise läuten. Denn Walter nutzte die Gelegenheit, das gesamte Geläut zu warten. Dazu zählte das Schmieren der Lager, das Justieren der Klöppel, das Straffen der Läuteseile und der Austausch eines kaputten Kontakts am Motor von Glocke 2. Der 58-Jährige, der mit seinen beiden Angestellten hauptsächlich in den neuen Bundesländern, gelegentlich aber auch bundesweit tätig ist, kletterte im Zuge der Wartungsarbeiten auf dem Glockenstuhl umher, wie auf einem Klettergerüst. Manchmal sogar einhändig, weil oben ein schweres Werkzeug gebraucht wurde.

Am Ende blickte Knut Krüger vom Gemeindekirchenrat, der es sich trotz seines fortgeschrittenen Alters nicht nehmen ließ, die Glockenempore zu erklimmen, zufrieden. "Jetzt läuft alles wieder ordentlich." Krüger erkundigte sich bei dem Fachmann über eine Fernsteuerung, mit deren Hilfe man künftig die Totenglocke vom Friedhof aus an- und abschalten könne. Laut Walter gebe es entsprechende Funk-Fernsteuerungen, er werde der Kirchengemeinde ein Angebot unterbreiten.