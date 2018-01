Ella und Ben sind Spitze

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Auf der Skala der beliebtesten Vornamen hat es im vergangenen Jahr in Bernau eine Änderung gegeben. Auf Platz 1 kam "Ella", während in den Vorjahren "Marie" und "Sophie" am häufigsten gewählt wurden. Bei den Jungen schaffte es erneut "Ben" auf Platz 1.

Bis in das Jahr 2003 kann die schon fast absolute Beliebtheit des Vornamen "Marie" im Bernauer Standesamt zurückverfolgt werden. Neun Mal gelangte dieser Name auf Platz. Lediglich "Sophie" gelang es, sich ebenfalls ganz vorn zu platzieren, und zwar immerhin fünf Mal, ein Mal gemeinsam mit "Marie" und einmal zusammen mit "Mia". Andere Namen tauchten bei den Mädchen in dieser Zeit nicht auf.

2017 nun kam der Umschwung Eltern wählten neun mal den Namen "Ella" für ihre Tochter aus. Damit war diesem Namen der erste Platz sicher. "Marie" taucht 2017 dagegen gar nicht mehr unter den ersten Fünf auf, "Sophie" schaffte es immerhin noch auf den fünften Platz. Dazwischen entschieden sich die Eltern für "Hanna" (sechs Mal), "Amelie" und "Emma"(beide fünf Mal).

Verlässliche Angaben, wie es zu einem solchen Umschwung kommt, sind kaum zu machen, sagt die Bernauer Standesbeamtin Carmen Stasik. Allein die Eltern können darüber Auskunft geben. "Ella" scheint auf alle Fälle ein ziemlich überraschender Favorit zu sein. In den zurückliegenden Jahren war sie lediglich 2012 unter den ersten drei Lieblingsnamen vertreten.

Bei den Jungen herrscht dagegen mehr Stabilität. "Ben" wurde 2017 vom Bernauer Standesamt zehn Mal vergeben und liegt damit nach 2016 erneut auf Platz 1. Ihm folgen "Oskar" (9) sowie "Theo" (7). Während "Oskar" in den vergangenen Jahren schon mehrmals bis auf Platz drei vorgerückt war, ist "Theo" ähnlich wie Ella ein Neuling in der Spitzengruppe.

Ungewöhnliche Namen sind 2017 nach Einschätzung von Carmen Stasik eher bei den Jungen auszumachen. Während sich die Auswahl von Mädchennamen insgesamt im bekannten Rahmen bewegt, sind bei den Jungen seltener zu hörende Namen wie "Donar" und "Angus".

Ausschlaggebend für die Vergabe von Namen ist das bundesweit verwendete "Internationale Handbuch der Vornamen", erläutert Carmen Stasik. Sollte dort der Elternwunsch nicht eingetragen sein, empfehlen die Bernauer Standesbeamte den Eltern, sich an den Namens-Service Leipzig zu wenden. Dieser erstellt Gutachten zur Herkunft, Bedeutung, Schreibweise, Aussprache und Eintragungsfähigkeit von Vornamen. Kann letztere belegt werden, steht einer weiteren Vergabe des Namens nichts entgegen. Bislang, so die Bernauer Standesbeamtin, habe sie noch nicht erlebt, dass es aus Leipzig eine negative Auskunft gab.

Darüber hinaus sollte ein Vorname auch erkennen lassen, ob es sich bei dem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Sollte dies nicht der Fall sein, empfiehlt das Standesamt, ihn mit einem zweiten, eindeutigen Namen zu verbinden.