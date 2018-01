Mehreinnahmen für Seniorenheime

Olaf Gardt

Beeskow (gar) Das Pflegestärkungsgesetz hat sich auf die Seniorenheime positiv ausgewirkt. Das berichtete Brigitte Freund am Dienstag vor dem Kreissozialausschuss. Alle vorher geäußerten Ängste seien umsonst gewesen, so die Geschäftsführerin der Seniorenheime LOS gGmbH. Für die Bewohner der kreiseigenen Heime und Einrichtungen in Fürstenwalde, Beeskow und Müllrose habe man in Kooperation mit den Hausärzten frühzeitig den Pflegebedarf für die Bewohner einschätzen können.

Bei den im Verlauf des vergangenen Jahres erfolgten Neueinstufungen hätten alle Betroffenen die höheren Pflegesätze zugesprochen bekommen. Brigitte Freund sieht darin auch einen Beleg, dass Menschen nur dann zur stationären Pflege aufgenommen werden, wenn eine ambulante Versorgung nicht mehr möglich sei. "Der Wandel ist vollzogen", sagte sie. Für die Seniorenheime gGmbH habe das neue Gesetz am Ende einen Mehrertrag in Höhe von 383 000 Euro erbracht. Der größte Teil davon sei den Mitarbeitern zugute gekommen. 341 000 Euro seien für Lohnerhöhungen und Sachzuwendungen für die Mitarbeiter ausgegeben worden. Außerdem habe man 1,5 zusätzliche Planstellen besetzt.

Brigitte Freund berichtete zudem über den Baufortschritt des Anbaus für das Fontane-Heim in Beeskow. Das Dach sei dicht, so dass man eine Winterbaustelle habe und der Innenausbau in den kommenden Wochen vorangehe. Die Fertigstellung ist im April geplant. Dann werde es erst einmal Umzüge innerhalb des Hauses geben. Bis zum Jahresende würden die noch bestehenden Zweibettzimmer in dem Seniorenheim geteilt. Zweibettzimmer seien nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen ab 2020 nicht mehr zulässig. Darauf müsse man sich vorbereiten. Betroffen sei von der Regelung auch das Heim in Fürstenwalde. Dort sei ein Umbau aber nicht machbar. Wenn es nicht zu einer Regelung komme, die die weitere Nutzung von Zweibettzimmern ermögliche, müsse man dort 38 Plätze abbauen.

Mit dem Anbau in Beeskow entstehen neben neuen Wohnräumen auch Sozialräume für das Personal. Diese seien in vielen Seniorenheimen, auch in Beeskow, zu klein, erklärte Brigitte Freund. Frühere Planungen gingen immer von Vollzeitbeschäftigten im Pflegebereich aus. In der Realität würden viele Mitarbeiter aber Teilzeit arbeiten. Dadurch habe man mehr Personen in den Heimen und brauche auch mehr Schränke und Sanitäranlagen. Freie Stellen hat die Seniorenheime gGbmbH aktuell nur in Fürstenwalde. Problematisch sei aber das Fehlen von Auszubildenden.