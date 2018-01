Investitionen in Infrastruktur und Abriss

LR BEE

Storkow (bs) Zu Jahresbeginn lädt Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig wieder zu einer Einwohnerversammlung ein. Am Dienstag, 18.30 Uhr, gibt sie im großen Saal auf der Burg einen Rückblick auf 2017 und einen Ausblick auf das neue Jahr. Laut Ankündigung geht es um Statistik, um Soziales und Stadtentwicklung, um Straßenbaumaßnahmen und andere Investitionen sowie um den Tourismus.

Zahlreiche Themen, denen sich die Stadt 2018 widmen will, nennt die Bürgermeisterin bereits in ihrem Neujahrsgruß an die Bürger, der diese Woche auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht wurde. Demnach wird dieses Jahr in den Campus der Europaschule investiert, insbesondere in eine Schulsportanlage. Außerdem wird ein zweiter Rettungsweg gebaut, und der Spielplatz erweitert. An der Altstadtkita wird die Turnhalle energetisch saniert. Einen zweiten Rettungsweg erhält auch die Burg, außerdem wird das Umfeld der historischen Anlage gestaltet.

Auf dem Investitionsprogramm stehen zudem der Bau des Radweges von Kehrigk nach Tschinka, mit dem die bisher fehlende Anbindung in den Unterspreewald hergestellt wird, und der von vielen lange ersehnte Abriss der leerstehenden Blöcke in der Fürstenwalder Straße. Mit finanzieller Unterstützung durch das Land kauft die Stadt ein Hubrettungsfahrzeug für die Feuerwehr.

Gleichzeitig konnte die Kommune nach Angaben der Bürgermeisterin ihre Schulden weiter reduzieren. Der Fehlbetrag in der Stadtkasse habe zum Jahresende bei nur noch 1,3 Millionen Euro gelegen, teilt sie mit. Fünf Jahre zuvor habe noch ein Minus von 4,6 Millionen Euro gedrückt.