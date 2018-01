Mit Harry Potter zum Sieg

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zoe Lüdecke hat am Mittwoch den Vorlesewettbewerb der Stadt Storkow gewonnen. Beim Finale auf der Burg setzte sich die Schülerin der Klasse 6b der Europaschule gegen fünf weitere Sechstklässlerinnen durch. Sie darf nun im Februar beim Kreisentscheid antreten.

Diejenigen, die an diesem Nachmittag eigentlich im Rampenlicht stehen, bleiben im kleinen Saal auf der Burg Storkow zunächst in der Zuschauerrolle. Traditionell wird das Stadtfinale im Vorlesewettbewerb der Sechstklässler von einem kleinen Theaterstück eröffnet. Schüler aus einer Flex-Klasse der Europaschule zeigen die Geschichte vom kleinen Angsthasen, der schließlich seine Furcht überwindet. Aufmunternd ist das gemeint, um die Nervosität der Größeren vor ihrem Auftritt zu mildern.

Dann geht es endlich los, und die Leiterin der Stadtbibliothek. Petra Kather, versucht, das Lampenfieber zu dämpfen. "Ihr seid sowieso schon die besten eurer Schule", sagt sie in Richtung der sechs jungen Kandidatinnen. Das stimmt, schließlich haben sie bereits innerhalb ihrer Klassen ihr Können im Vorlesen gezeigt und sich so für den Endkampf auf der Burg qualifiziert.

Dort lesen die Schülerinnen - Jungen sind meist in der Unterzahl und in diesem Jahr gar nicht vertreten - zunächst einen bekannten Text aus einem ihrer Lieblingsbücher vor, auf den sie sich haben vorbereiten können. Gefordert wird allerdings auch ein Kurzvortrag zu Titel, Autor und Inhalt des Buches. Dann, im zweiten Teil des Wettbewerbs, steigen die Anforderungen noch einmal. Petra Kather legt den Kandidatinnen der Reihe nach unbekannte Passagen aus Otfried Preußlers Jugendroman "Krabat" vor.

Beobachtet werden die Vorleserinnen von einer fünfköpfigen Jury, bestehend aus Bibliotheksmitarbeiterin Roswitha Ackermann, Benedikt Eichin, der in der Bibliothek ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, Lehrerin Jeanete Leopold und zwei Schülern. Die Siebtklässler Kelis Schaar und Louis Rebel haben im vergangenen Jahr am Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbes teilgenommen, und nun verfolgen sie die Vorträge ihrer Mitschülerinnen aus dem jüngeren Jahrgang genauso konzentriert wie die "großen" Juroren. Immer wieder machen sie sich Notizen auf ihren Bewertungsbögen.

Die Kandidatinnen haben sich für ganz unterschiedliche Bücher entschieden, aus denen sie vortragen. Unter anderem ein Pferdebuch aus der "Ostwind" -Reihe von Lea Schmidbauer ist dabei. Alina Schlauß trägt daraus vor. Liv Grete Baum hat "Himmelstiefe" ausgewählt, einen Titel von Daphne Unruh, in dem sich das Leben einer 17-Jährigen auf den Kopf stellt, nachdem sie magische Kräfte bekommt und den Kampf mit Schattenwesen aufnimmt. Nur eine Autorin ist doppelt vertreten, die immerwährende J. K. Rowling. Nele Joy Wulff liest aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", Zoe Lüdecke aus "Harry Potter und der Feuerkelch". Sie liest mit Betonungen und verfällt nicht der Versuchung, zu schnell zu werden. Auch den zuvor unbekannten "Krabat"-Auszug meistert Zoe Lüdecke; nachdem alle an der Reihe gewesen sind und die Jury sich beraten hat, steht die Siegerin fest.

Anders als in der Vergangenheit, als nur ein Sieger festgestellt wurde, werden diesmal auch ein zweiter und ein dritter Platz vergeben. Die Jury entscheidet sich für Juliette Bläsing und Liv Grete Baum. Dabei hat es Juliette Bläsing erst als Nachrückerin ins Storkower Finale geschafft, nachdem ihre Mitschülerin Nele Fässer wegen Erkrankung absagen musste.

Der Kreisentscheid, bei dem Zoe Lüdecke nun die Stadt Storkow vertreten darf, findet statt am Sonnabend, 24. Februar, am Oberstufenzentrum Oder-Spree in Fürstenwalde. Bibliotheksleiterin Petra Kather deutete bereits an, wie weit der Weg Zoe Lüdecke theoretisch noch führen kann: Auf den Kreis- folgen der Landesentscheid und schließlich das große Bundesfinale.