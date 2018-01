Ramsch und seltene Fundstücke

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Fernsehsendung "Bares für Rares" ist zum Zuschauermagnet geworden. Täglich schalten mehr als drei Millionen Menschen ein, wenn Trödel oder seltene Fundstücke bewertet und auch meist verkauft werden. Wo werden die Sammler in Frankfurt fündig? Ein Besuch in der Trödelhalle von Joachim Schufflitz.

Auch wenn man schlechte Laune hat, lohnt sich ein Besuch in der Trödelhalle an der Goepelstraße. Man muss es nur schaffen, sich eine halbe Stunde an die Fersen von Inhaber Joachim Schufflitz zu heften. Die lockeren Sprüche kommen im Minutentakt, man muss mitlachen.

"Hier trifft sich die Welt", zeigt der Freund von Trödel und Ramsch mit weit ausholender Handbewegung in Richtung Trödelhalle. Was etwas übertrieben klingt, ist tatsächlich so. An der Tür hängt eine Tafel, auf der die Besucher verewigt haben, woher sie stammen. Nur wenige Länder der Welt dürften fehlen. "Das ist John aus Nigeria", sagt Joachim Schufflitz und klopft einem jungen Mann dabei auf die Schulter. Der so Vorgestellte hält ein Paar Schuhe in der Hand, die er kaufen möchte. Ein wirklich kleiner Geldbetrag wechselt den Besitzer. "Das sind aber Damenschuhe, nicht dass du damit rumrennst", bekommt John noch mit auf den Weg.

Im Minutentakt klingelt das Telefon des Trödelprofis. "Ist vergleichsweise ruhig heute", meint er zwischen zwei Gesprächen. Preise stehen nicht an der Ware, man schnappt sich das, was man braucht, geht beim Chef vorbei und bekommt einen Preis zugerufen. Der wird fast immer sofort akzeptiert. "Man muss fair bleiben", sagt Joachim Schufflitz dazu. "Ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung, was wertvoll ist und was nicht", gibt er offen zu. Alles, was von den Haushaltsauflösungen, die er ausführt, noch zu gebrauchen ist, bekommt einen Platz in die Halle oder auf dem Außengelände. "Es gab hier schon Kunden, die eine seltene Platte von den Rolling Stones gefunden haben oder eine seltene Spielzeug-Eisenbahn. Die haben sich riesig gefreut", erzählt der Händler. Der Preis sei trotzdem so niedrig gewesen wie bei den anderen Sachen.

Auch Helmut Schmollke stöbert bei den Schallplatten. Der Frankfurter ist als DJ Schmolli bekannt. Etwa 3000 Schallplatten hat er schon zu Hause. "Wenn man hier etwas passendes findet, kann man sich das auch leisten", sagt er. Heute hat er eine alte Schellackplatte für einen Freund entdeckt. Die meisten Besucher kaufen aber Haushaltswaren oder Möbel, sagt Joachim Schufflitz. Biergläser mit dem Aufdruck "Zum 20. Geburtstag des VEB Frankfurter Wasserwerke" stehen neben alten Tassen. Dutzende Honecker-Portraits zieren die Wände.

2007 hat der gelernte Installateur und Heizungsbau-Meister die Trödelhalle eröffnet. Seitdem ist der Bestand immer weiter gewachsen. Al Hassan und Masa aus Eritrea sind auf der Suche nach Stühlen und einem Schrank, auch sie werden fündig. "Der Chef ist top", sagen sie und recken den Daumen nach oben, schließlich wird ihnen auch beim Transport geholfen. Joachim Schufflitz verabschiedet derweil Kunden auf Polnisch. Die Verständigung, egal wie, klappt immer.

Geöffnet ist Montag- Freitag 10-17 Uhr, sonnabends 10-14 Uhr.