Brennende Weihnachtsbäume spenden Wärme

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Müllrose gehört zweifellos zu den schönsten, die im vergangenen Jahr zum Fest in der Region auf öffentlichen Plätzen aufgestellt worden sind. Und vermutlich deshalb - weil sie so schön ist - durfte die Serbische Fichte auch länger als alle anderen Festbäume in der Region stehen bleiben. Verziert mit großen roten Kugeln und mit Baumschmuck, den Kita- und Hortkinder gebastelt hatten, konnte der 11 Meter hohe Baum auch noch am Mittwochabend bestaunt werden. Heute soll aber damit Schluss sein. Denn wie die Amtsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage informierte, werden Mitarbeiter des Müllroser Bauhofes den Festbaum heute abschmücken und danach abbauen.

Öffentlich verbrannt werden wird die stattliche Serbische Fichte aber nicht. Dieses Ende bleibt den privaten Weihnachtsbäumen vorbehalten - und zahlreiche von denen werden sich an diesem Wochenende in Rauch, Licht und Wärme auflösen.

Beispielsweise in Schernsdorf. Dort wird am Sonnabend ab 16 Uhr der traditionelle "Hüttenzauber" gefeiert. Der Feuerwehrförderverein lädt in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr auf der Festwiese am Sportplatz zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Bei Glühwein und anderen Köstlichkeiten wie dem Schernsdorfer Spieß (selbst gemachter Schaschlyk) oder Wildschwein aus dem Schernsdorfer Backofen kann den Flammen zugesehen werden. Für die Kinder gibt es ein Kinderfeuer und Knüppelkuchen. Die Band "R&M Soundexperience" sorgt mit ihrer Live-Musik für gute Laune.

Der Schernsdorfer Hüttenzauber lockt jedes Jahr viele Gäste an. Mit dem Aufbau der Hütten ist bereits begonnen worden, da der Aufbau "mittlerweile an einem Wochenende nicht mehr zu bewältigen ist", sagt Ronny Bäcker, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins Schernsdorf und dankt: "Zum Glück haben wir viele fleißige Helfer, die uns bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung tatkräftig unterstützen."

In Groß Lindow beginnt das Verbrennen der Weihnachtsbäume an diesem Sonnabend um 17 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr führt dabei Regie und sorgt für die Sicherheit, die Flammen lodern auf dem Köhlerplatz. "Weihnachtsbaum in Flammen", heißt es am Sonnabend ab 17 Uhr nahe dem Bootsanleger am Brieskower See in Brieskow-Finkenheerd. Wer möchte, kann dort seinen alten Baum gegen ein Glas Glühwein tauschen. Ebenfalls am Sonnabend, 17 Uhr, werden die Bäume vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Vogelsang entzündet - genauso wie auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus in Wiesenau.

Zur selben Zeit beginnen die Weihnachtsbaumverbrennungen am Sonnabend am Feuerwehrgerätehaus in Bremsdorf und am Feuerwehrgerätehaus in Fünfeichen. Und in Kobbeln (am Dorfteich) und in Ratzdorf (Platz an der Feuerwehr) spenden die Festbäume an diesem Sonnabend von 16 Uhr bis 22 Uhr wohlige Wärme.