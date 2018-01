Farbige Mützen auf grauen Pollern

LR

Erkner (je) An einem neblig-grauen Tag wie dem Mittwoch ist die herzerfrischende Wirkung besonders groß: Im Hohenbinder Weg in Erkner sind neun Poller am Fahrbahnrand vor den Häusern mit der Nummern 11 und 12 mit bunten Mützen in verschiedenen Farben überzogen worden. Die Anwohner freuen sich über den Anblick. "Es sieht schön aus", sagt Rolf Stahlmann, der mit seiner Frau unmittelbar daneben wohnt.

Wer für die fröhliche Verschönerungsaktion verantwortlich ist, wissen er und andere Anwohner nicht. Seit drei, vier Tagen stecken die Mützchen über den Pollern, sagen die Bürger. Auch Dietmar Guss vom Heimatverein, der am Mittwoch mit dem Auto vorüberfuhr, hat die bunten Strickerzeugnisse schon vor mehreren Tagen gesehen und genießt den Anblick. Der Augenschein lässt vermuten, dass die Mützen - jede mit Bommel - eigens für die grauen Poller angefertigt worden sind, denn sie sind deutlich kleiner als jeder Kinderkopf.