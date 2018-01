Grabendurchlass mit Vlies und Beton geflickt

Anke Beißer

Hartmannsdorf (bei) Nachdem im in der Woche vor Weihnachten die Graben-Überfahrt zu einem Grundstück an der Straße An der Spree in Hartmannsdorf abgesackt und deshalb gesperrt worden war, steht die Ursache jetzt fest und wird behoben. Am Dienstag inspizierte Norfred Heidenreich, Verbandsingenieur im Wasser- und Landschaftspflegeverband "Untere Spree" (WLV) das Loch und das darunter liegende Betonrohr. Beim Freilegen des Durchlasses wurde deutlich, dass Thorsten Weidner, Geschäftsführer des WLV mit seiner Anfangsvermutung richtig lag: Zwei der Betonringe waren nicht richtig mit einander verbunden, so dass die Stelle sukzessive ausgespült wurde und die Straße schließlich einbrach.

Nun wurden vorsorglich alle Verbindungen mit Vlies und Beton abgedeckt. Heute wird die Grube wieder geschlossen.