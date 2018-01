Dank Laga: 2018 ist Bauboomjahr für Wittstock

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Im Vorfeld der Landesgartenschau in Wittstock im kommenden Jahr muss noch viel gebaut werden. Am weitesten fortgeschritten sind derzeit unter anderem die Sanierungsarbeiten am Bahnhofshauptgebäude, an dem Dach, Fassade und der Großteil der Fenster bereits erneuert worden sind. Zuggäste müssen auf Zäune und Schilder achten, um in die Innenstadt zu gelangen. Bald wird aber auch auf Autofahrer einiges zukommen. Denn voraussichtlich ab März wird die Pritzwalker Straße von Grund auf saniert. Sie gehört als Zubringer von der Autobahn in die Stadt zu den meist befahrenen Strecken der Stadt. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Ruppiner Anzeigers.