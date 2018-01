Vier Bewerber buhlen um den Vorsitz

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Größer könnte die Spannung kaum sein: Immerhin vier Kandidaten bewerben sich in Wandlitz um den Vorsitz im Ortsbeirat. Dieser wählt übrigens schon am Montag den Nachfolger von Ingo Musewald (F.Bg.W.). Eine Information, die sich selbst in der Verwaltung noch nicht überall herumgesprochen hat.

Schon vor Monaten hatte Ingo Musewald seinen Rückzug als Ortsvorsteher angekündigt. Dass er sich quasi Ende Dezember mit einer Falschmeldung im Wandlitzer Amtsblatt verabschieden würde, als er die Wahl seines Nachfolgers für den 16. Januar annoncierte, hätte er selbst wohl nicht gedacht. Tatsächlich wird nun am Montag ab 19 Uhr im Wandlitzer Rathaus gewählt. Persönliche Umstände erfordern diese Änderung, schließlich sollen alle Mitglieder im Ortsbeirat die Chance haben, ihre Stimme abzugeben. Da der Ortsbeirat aber seit Jahren dienstags tagt, könnten viele interessierten Wandlitzer diese Wahl verpassen, falls sie nämlich die Änderung nicht im Sitzungskalender der Wandlitzer Homepage oder allenfalls noch in einem der Schaukästen entdeckt haben.

Dabei steht am Montagabend eine spannende Wahl ins Haus, die mit derzeit vier Bewerbern diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Musewald selbst ist es gewesen, der mit Oliver Borchert nicht nur seinen Nachfolger im Ortsbeirat, sondern auch seinen Favoriten für den Vorsitz im Gremium ins Gespräch gebracht hatte. Borchert ist 47 Jahre alt und Diplomingenieur für Architektur. Der Fraktionschef der Freien Bürgergemeinschaft Wandlitz in der Gemeindevertretung fungiert zugleich als Vorsitzender im Bauausschuss. Wie alle anderen Bewerber will auch Borchert Ansprechpartner für die Belange der Einwohner und ihr Vertreter gegenüber der Verwaltung sein. Als Gemeindevertreter kann er die Themen, ähnlich wie Mitbewerber Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler), in die Ausschüsse und Gremien der Gemeindevertretung mitnehmen. Borchert kündigt an, sich für einen 30-Minuten-Takt der Heidekrautbahn einsetzen zu wollen. Er will Wandlitzer Bauvorhaben begleiten und steuern sowie darauf achten, dass diese für Wandlitz verträglich sind. Weitere Themen wie die Zukunft der Wandlitzer Feuerwehr, die Kontakte mit den Kitas, den Schulen, den Vereinen sowie die Städtepartnerschaft zählt Borchert in einer Zusammenfassung seiner Ansprüche für das Amt der Ortsvorstehers auf.

Nicht minder frühzeitig warf der Glasermeister Jürgen Hintze seinen Hut in den Ring. Hintze ist Kreistagsabgeordneter und seit 2008 Mitglied der Wandlitzer Gemeindevertretung. "Ich will mit meiner politischen Erfahrung und meinen Einsatz für die Bürger überzeugen, indem ich immer wieder darauf hinarbeite, dass die Prozesse im Sinne der Bürger umgesetzt werden", beschreibt Hintze seine Intension und verweist auf die von ihm mit durchgesetzten Regelungen beim Straßenbau. "Nach der Vorplanung sind die Bürger zu befragen. Das habe ich mit angeschoben", erinnert Hintze. Auch befindet er, der Ortsbeirat müsse zugänglicher für die Anliegen der Bürger sein, wie auch die Kommunikation innerhalb des Ortbeirates verbessert werden sollte. "Im Vorfeld von Projekten sollten alle Mitglieder im Ortsbeirat zeitgleich informiert werden. Daran hat es immer gemangelt, statt dessen gab es eher Mund-zu-Mund-Propaganda", kritisiert Hintze, der betont, der Ortsvorsteher sollte auch Gemeindevertreter sein.

Wolfgang Kirschner (EBWP), er ist Freiberufler in der IT-Branche, geht mit seinen Themen ähnlich wie auch Hintze kritisch in die Offensive. "Ich stehe für einen Ausbau des Übernachtungstourismus in der ganzen Region. Der wilde Tagestourismus hingegen muss zielstrebig geordnet werden", fordert der 59-Jährige. Er sieht die Wandlitzer Zukunft weniger in einer städtischen Gestaltung. "Wir wohnen in einem Umfeld, in dem andere Urlaub machen. Das soll nach Meinung vieler Wandlitzer so bleiben."

Zudem fordert Kirschner mehr Mut beim Bau von Kitas und Schulen. Heute müssten Löcher gestopft werden, weil in der Vergangenheit der Mut gefehlt habe, gleich größer zu bauen. So sei es bei der Grundschule und auch bei den Kitas gewesen. Schließlich spricht sich auch Kirschner dafür aus, den Wandlitzern besser zuzuhören.

Mit Michael Berbig (Linke/B90/Grüne/UWG) bewirbt sich ein Landesbedienster um das Amt des Ortsvorstehers. Auch er sieht die Vergangenheit etwas kritisch, beispielsweise empfindet er Musewalds Empfehlung für Oliver Borchert als eine Art von "Amt vererben". "Ich bin als Verwaltungsangestellter weder Lobbyist noch habe ich vom Amt persönliche Vorteile, ich möchte als Ortsvorsteher durch persönliche Leistungen zu Ruhm und Ehren gelangen", formuliert der 52-jährige Berbig. Er setzt im Kontakt mit den Wandlitzern stark auf seine Verankerung im Vereinsleben des Ortes. Auch ihm liegen die Lenkung des Tourismus und des innerörtlichen Verkehrs am Herzen. Bei Konzepten für den Ort schlägt Berbig vor, "verstärkt die Ideen der Bürger aufzugreifen, als alles von oben vorzuschreiben".