Zeit als wertvollstes Geschenk

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Gesichter des Oderlands - sie wohnen, leben, lieben und arbeiten hier. In einer MOZ-Serie erzählt das Oderland Echo über sie. Heute: Gerd Bergemann aus Letschin, die gute Seele der Tagesstätte "Schwester Auguste".

An allen Tischen wird gespielt. Die einen würfeln, die anderen fordern sich zum Rummy Cup heraus, die nächsten trainieren beim selbst gebauten Memory ihr Gedächtnis. Es ist Spieletag in der Tagesstätte "Schwester August" der Diakonie in der Sophienthaler Straße. Mitten drin ist Gerd Bergemann zugange. Und das seit früh. Um 7.30 Uhr kommen die ersten Tagesgäste und das von Montag bis Freitag. Dann ist "Gerdchen", wie ihn alle nennen, auch schon da. "Wenn ich wirklich mal verschlafe, ruft einer an", sagt er schmunzelnd. "Sie denken, mir ist etwas passiert."

Eigentlich könnte Gerd Bergmann nämlich gemütlich im Sessel in seiner Wohnung in Voßberg sitzen und den Tag verstreichen lassen. Denn er arbeitet gar nicht in der Einrichtung, ist nur Gast. "Aber er gehört einfach dazu", sagt die Leiterin der Einrichtung, Elke Schulze. Ihr Gerdchen schenkt den Besuchern das Wertvollste, was man Angehörigen und Freunden geben kann - Zeit. Vor sieben Jahren wurde die Tagesstätte eröffnet. Der Voßberger ist gelernter Schlosser und Stuckateur. Ein Unfall, bei dem er einen Wirbelschaden davon trug, beendete seine handwerklich Berufslaufbahn. Er kam zur Diakonie, absolvierte einen Lehrgang als Pflegehelfer, war einige Zeit hauptberuflich als solcher in der Tagesstätte tätig.

Seit er das nicht mehr machen kann, kommt er ehrenamtlich. "Ich langweilige mich ja sonst zu Hause", erzählt der 56-Jährige. Den Umgang mit älteren kranken Menschen hat er schon vor Jahren täglich praktiziert. Zehn Jahre lang pflegte er seine Mutter. "Das Schlimmste ist, wenn die alten Menschen keine sozialen Kontakte mehr haben", sagt er. Deshalb kommt er jeden Tag, hilft bei Handreichungen, liest vor, spielt mit den Senioren. "Er ist eine große Hilfe für uns", betont Elke Schulze. Denn immer mehr Tagesgäste bräuchten im Laufe des Tages zusätzliche Zuwendung. Alle, die betreut werden, haben einen Pflegegrad, insgesamt 30 Frauen und Männer. Nicht alle kommen jeden Tag. Es gibt 16 Plätze, die sind stets ausgelastet.

"Es ist wunderbar hier", versichert Edith Schmidt. Die 77-Jährige kommt seit einem halben Jahr. "Alle sind nett, ich fühle mich sehr wohl hier", sagt die 77-Jährige. Das Team mit vier festen Angestellten und fünf geringfügig Beschäftigten, darunter der Fahrdienst, sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Jeden Tag gibt es kleine Höhepunkte. Einmal im Monat werden gemeinsam Lieblingsgerichte gekocht. Gerd Bergemann ist immer mit dabei.

Im November gehörte er zu denen, die Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (SPD) bei einem Empfang des Landkreises für Ehrenamtliche auszeichnete. Die Einrichtung hatte ihn vorgeschlagen. Der Gelobte winkt ab. Er sei schon immer mit dem Haus verbunden, erzählt er. "Hier bin ich zur Schule gegangen, gleich nebenan haben wir mal gewohnt, ich kenne hier jede Ecke im Haus", sagt er. Es mache ihm einfach Freude. Der schönste Lohn sei die große Dankbarkeit der Tagesgäste. Sie schätzen seine liebevolle und freundliche Art. Und natürlich vergessen auch die Mitarbeiter bei keinem Abschied, ihm herzlich zu danken.