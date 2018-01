63 Brautpaare im Eheglück

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Dass es im "Teehäuschen" nicht mehr die Möglichkeit gibt, Trauungen vorzunehmen, das bedauert Standesbeamtin Gabriele Henning mit Blick auf das Jahr 2017 sehr. Erfreulich ist allerdings die Zahl der Eheschließungen: 63 Paare gaben sich 2017 in der Kurstadt das Jawort.

Jede Trauung sei für sie etwas Besonderes, sagt Gabriele Henning. Sie ist neben Brunhilde Deinhardt eine der zwei Standesbeamtinnen in Bad Freienwalde und nimmt seit 1997 Brautpaaren das Eheversprechen ab. Im vergangenen Jahr trauten sich 63 Paare, wobei Braut und Bräutigam meist in der Region leben, zum Teil aber auch aus Berlin und Eberswalde kommen. Zwar gibt es in Eberswalde in der "Märchenvilla" ein wunderschönes Standesamt. Aber nicht jeder bekomme dort eben einen Termin, erklärt Gabriele Henning. "Und wir haben auch einige Brautpaare, die aus den alten Bundesländern anreisen. Dabei handelt es sich meist um junge Leute, die wegen der Ausbildung oder Arbeit weggezogen sind und zum Heiraten in die Heimat zurückkehren", weiß die Standesbeamtin.

Große spektakuläre Hochzeiten hat es 2017 zwar nicht gegeben. Aber nicht ganz alltäglich war die Zeremonie, mit der die Feuerwehr Bad Freienwalde ihren Kameraden Chris Mattias und seine Frau Silvana empfingen. Mit Schlauchspalier schickten die Feuerwehrmänner das Paar ins Eheglück, um es dann im Korb der Drehleiter hoch leben zu lassen. Für Aufmerksamkeit sorgten ebenso die Skispringer vom WSV 1923, als deren Trainer Stefan Wiedmann Ende April seiner Christin das Jawort gab. Erst spazierten die Eheleute durch ein Skier-Spalier. Dann musste es im Beisein des früheren WSV-Trainers Sven Koch, der eigens aus Sachsen angereist war, einen Holzstamm durchsägen. Und zum Ende des Jahres zogen Gäste einer Hochzeit die Blicke auf sich, als sie für das obligatorische Familienfoto auf der Rathaustreppe im Hintergrund ein riesiges Plakat mit Südseeflair aufspannten. Die kuriosesten Trauungen seien für sie nicht die spektakulärsten, sondern die ganz schnellen, meint Gabriele Henning. So erlebe sie hin und wieder, dass sich ein Paar bei ihr zur Trauung anmeldet und kurze Zeit später, noch am selben Tag, im Hafen der Ehe einläuft. Das habe schon etwas, so Gabriele Henning.

Derzeit können Brautpaare an zwei Orten in der Stadt heiraten. Zum einen im Trauzimmer des Rathauses in Bad Freienwalde und zum anderen im Schloss Neuenhagen. Seit März 2017 sind dort Trauungen möglich. Davon machten im vergangenen Jahr vier Paare Gebrauch, die Schlossherren Christina Bohin und Andreas Unterberger gehörten dazu. "Die Trauungen im Schloss Neuenhagen sind sehr angenehm und sehr fein", schwärmt Gabriele Henning. Sie bedauert allerdings, dass seit der Schließung des Schlossensembles in Bad Freienwalde keine Trauungen mehr im Teehäuschen möglich sind. "Wir hoffen jedenfalls, dass es weitergeht. Anfragen dafür gibt es immer wieder. Und der Raum ist dort größer als der im Rathaus, der 40 Sitzplätze hat", sagt Gabriele Henning.

Wenn sie über Besonderheiten nachdenkt, dann fällt ihr die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe Ende vergangenen Jahres ein. So konnten die eingetragene Partnerschaften von zwei männlichen Paaren in gültige Ehen umgewandelt werden. Und natürlich gehörten, wie beinahe in jedem Jahr, die besonderen Tage wie etwa der 7.7.2017 zu den besonderen Momenten. Diesen Tag hatten sich drei Hochzeitspaare ausgesucht. Für den 18.8.2018 gibt es übrigens auch schon zwei Anmeldungen. Noch gänzlich leer hingegen ist der Terminkalender für den 8.8.2018.

Wer sich zur Eheschließung entscheidet, der muss neben einer beglaubigten Abschrift des Geburtenregisters einen Meldeschein vorweisen und seinen Personalausweis vorlegen, bei Vorehen außerdem die Ehe-Urkunden und Scheidungsurteile beziehungsweise die Sterbeurkunde sowie bei gemeinsamen Kindern die Geburtsurkunden. Termine zur Eheschließung werden langfristig vergeben. Die schriftliche Anmeldung erfolgt sechs Monate vor dem Hochzeitstermin. In Bad Freienwalde werden dafür folgende Gebühren fällig: 41 Euro für die Anmeldung, 30 Euro für die Durchführung plus 30 Euro, wenn die Trauung an einem Wochenende stattfindet, sowie zehn Euro pro Ehe-Urkunde.

Und natürlich freuen sich die beiden Standesbeamtinnen nicht nur über die Zahl der Eheschließungen, sondern auch über die Geburten. "Da wir aber keine Geburtsklinik mehr haben, werden bei uns im Standesamt nur die Hausgeburten beurkundet", erklärt Gabriele Henning. Das waren 2017 fünf, ein Mädchen und vier Jungen. Alle anderen Geburten, insgesamt konnte die Stadt im vergangenen Jahr 82 Neugeborene (2016 waren es 95) begrüßen, werden in den Standesämtern der Orte beurkundet, wo die Kinder zur Welt kommen.

Die Palette der Vornamen ist dabei bunt gemischt. Bei den Mädchen waren solche Namen beliebt wie Emy, Marie Sophie, Marie Luise oder Luisa Marie, Luna, Holly und Fritzi. Bei den Jungen entschieden sich die Eltern unter anderem für Fynn, Jayden, Matteo oder Matti, Kurt, Willi und Alexander.