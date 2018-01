Oranienbruger Elektrotankstelle meistens zugeparkt

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Auf dem Pendlerparkplatz an der Stralsunder Straße drohen jetzt Knöllchen. Die beiden Stellplätze an der Stromtankstelle für E-Autos wurden mit Schildern gekennzeichnet, die Parkdauer auf maximal vier Stunden begrenzt. René Tausch, der neben dem Parkplatz seine Werbeagentur betreibt, hatte seit der Inbetriebnahme der E-Zapfsäulen beobachtet, dass dauernd konventionell betriebene Autos die Parkplätze blockierten und dies publik gemacht. Mit der Beschilderung ist er dennoch nicht zufrieden. Vier Stunden Parkzeit seien für Pendler unrealistisch. Tatsächlich stellen die meisten Nutzer ihre Autos dort von morgens bis abends ab, während sie bei der Arbeit sind.

Diese und eine weitere Ladesäule auf dem Fischerplatz wurden erst am 20. Dezember von den Stadtwerken Oranienburg in Betrieb genommen. Sie werden mit Ökostrom versorgt. Die beiden Stationen verfügen über jeweils zwei Stecker vom Typ 2. Bis Mittwochnachmittag wurden sie insgesamt erst zweimal für Ladevorgänge genutzt.

Für eine größere Akzeptanz sei es noch zu früh, räumt Stadtwerke-Sprecher Peter Schrameyer ein. Sein Unternehmen wolle mit den Ladesäulen auch Werbung für E-Mobilität und elektrisch betriebene Firmenflotten machen. Die Stadtwerke nutzen selbst zwei vollelektrische Smart, die in der Zentrale aufgeladen werden. Pendler seien nicht die eigentliche Zielgruppe für das Stromangebot, sagt Schrameyer.

Innerhalb eines Pilotprojekts nutzte im vergangenen Jahr auch die Oberhavel-Verkehrsgesellschaft drei Elektroautos, um damit Fahrer zu den Bussen zu bringen. Es gebe Interesse an einer Fortführung, sagt René Tausch. Zusammen mit den Wirtschaftsjunioren der IHK hat er das Pilotprojekt begleitet und 2012 die erste Mobilitätsmesse E-Motion veranstaltet. Am 23. Juni gibt es die siebte Neuauflage

Die Skepsis an alternativen Antrieben schwinde langsam, den Wandel hält Tausch für sicher. Die Wirtschaftsjunioren hatten bereits 2013 mit privater Unterstützung eine E-Ladestation gegenüber dem Schloss installiert, die aber nach einem halben Jahr heimlich, still und leise wieder abgebaut wurde. Sie steht jetzt vorm Landgasthof Teschendorf. "Da kann man lecker essen und tanken", sagt Tausch. Die vor vier Jahren installierte Ladesäule der Bäckerei Plentz in Schwante sei gut genutzt und daher weiterhin in Betrieb. Jedoch würden die meisten E-Autos zu Hause aufgeladen, so Tausch. Die Fahrzeuginhaber werden stets über die verbliebene Reichweite informiert. Die beiden neuen Säulen in Oranienburg fehlen zudem noch auf der Karte der Stromtankstellen-App Lemnet.