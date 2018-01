Flotte Rhythmen als Lebenselixier

"He, he, hello, Mary-Lou": Wenn "Paules Rentnerband" - bestehend aus (von links) Hans Kegel (72), Ralf-Eckhard Paesch (73), Sandro König (46) und Horst Meng (76) - in dem Haus an der Spreenhagner Hauptstraße probt, ist viel Leidenschaft dabei. © Foto: MOZ/Anke Beißer

Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) Der Donnerstag, ab 16.30 Uhr, ist für Hans Kegel (72), Ralf-Eckhard Paesch (73), Sandro König (46) und Horst Meng (76) heilig. Dann trifft sich das Quartett, um in dem Haus an der Hauptstraße 57 zu proben. Die vier bilden "Paulchens Rentnerband" - die bei Seniorennachmittagen und Familienfeiern gern für Stimmung sorgt.

"Wir spielen Freddy Quinn, dann ein paar Seemannslieder - und ,Rote Lippen' müssen sein", zählt Ralf-Eckard Paesch auf. "Ja, die will ich haben", bestätigt Horst Meng vor allem den letztgenannten Vorschlag. Was er sagt, hat diesmal besonderes Gewicht. Schließlich treffen sich die Vier derzeit, um für seine Goldene Hochzeit, die am 10. Februar gefeiert wird, das Programm zusammen zu stellen.

Harmonie ist bei den Herren jedoch ohnehin Programm. "Die Fetzen fliegen nur selten", schmunzelt Sandro König, mit 46 Jahren der Benjamin in der Runde ist. Wenn sie zusammen musizieren, falle das aber gar nicht auf. Denn sie alle verbindet der Spaß am Musizieren, die Freude an den gleichen Songs fürs etwas reifere Publikum - "Wir spielen nicht zum Jugendtanz!" -, an Männergesprächen um ein gepflegtes Bierchen, teils mit, teils ohne Alkohol.

Das Ergebnis ihrer Proben kann sich hören lassen. Für Neugierige sogar an jedem Donnerstagen vom Fußweg an der Hauptstraße aus. "Es hat sich noch keiner über die offenen Fenster beschwert", sagt Hausherr Sandro König. Er ist auch der Namensgeber. Weil er in die Tasten haut, wie einst Paul Kuhn, nennt sich das Quartett "Paulchens Rentnerband". Ja, auch er sei ein solcher, weil er krankheitsbedingt nicht arbeiten kann. "Das passt schon alles sehr gut", lobt er die Chemie in der Runde.

Die anderen Drei kennen sich und ihr Faible für Musik schon seit vielen, vielen Jahren. "Wir haben alle bei KiM (Kombinat industrielle Mast, d. Red.) gearbeitet", erklärt Paesch. Er war damals Cheftierarzt in dem Spreenhagener Betriebsteil und hatte Lust, Musik zu machen. Mitte der 1970er-Jahre fragte er beim Betriebsleiter Horst Matzig wegen Unterstützung an. "Der war sehr aufgeschlossen und der Meinung, man müsse der Bevölkerung auf dem Land etwas bieten", erinnert sich der heute 73-Jährige. So gab es etwas Geld für Instrumente und Technik und das Dreigestirn Paesch (damals Gitarre/heute Gesang), Kegel (Schlagzeug), Meng (Bassgitarre) konnte - verstärkt durch die Sängerin Eleonore Komann und den Bassisten Kuno Griesbach - loslegen. Bis Mitte der 1980er-Jahre fehlte die "KiM-Combo" auf keinem Betriebsfest - bevor es ein paar Zwistigkeiten gab und die Truppe auseinander fiel.

Vor zweieinhalb Jahren haben sich drei Siebziger an ihr altes Hobby erinnert. "Wir hatten wieder Lust auf Hausmusik." Sandro König, der Paesch hin und wieder am Computer half und studierter Musiker ist, konnte sich das Mitmachen am Keyboard vorstellen. Seither ist er quasi der künstlerische Schrittmacher.

Da Auftritte aber letztlich das Elixier für jeden Musiker sind, blieb auch das Streben auf eine Bühne - bei dem einen mehr bei dem anderen weniger - nicht aus. Die ersten Konzerte wurden auf der Rentnerweihnachtsfeier und bei Familienfesten gegeben. Paesch gibt dabei nicht nur den Sänger sondern auch den Entertainer, passt das Programm dem jeweiligen Anlass an, schneidet es auf die Jubilare maßgerecht zu. Langweilig und vorhersehbar wird es somit nie. "Wir bilden das musikalische Korsett und das Publikum, als im besten Fall singende Masse, das Fleisch", beschreibt er das Prinzip. Und das sei bisher immer aufgegangen.