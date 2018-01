Liberale laden zum öffentlichen OB-Wahl-Forum

LR FR

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter FDP lädt im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahlen für den kommenden Donnerstag, 18. Januar, zu einem Kandidaten-Forum in den Hansesaal des Bolfrashauses ein. Beginn ist um 18 Uhr. Alle fünf Kandidaten haben ihr Kommen zugesagt - der amtierende OB Martin Wilke (parteilos), die beiden Dezernenten Jens-Marcel Ullrich (SPD) und Markus Derling (CDU), der Landtagsabgeordnete René Wilke (Linke/Grüne) und Wilko Möller (AfD). Die Veranstaltung der Frankfurter Liberalen ist öffentlich. Es wird kein Eintritt erhoben. Platzreservierungen können nicht vorgenommen werden. Der mittlerweile auf 34 Mitglieder angewachsene FDP-Kreisverband geht trotz intensiver Suche ohne eigenen Kandidaten in die Wahl, will sich aber gleichwohl einen Überblick über die Positionen verschaffen. Die Bewerber für den OB-Posten sollen an dem Abend nach ihrer politischen Bilanz sowie ihren Vorstellungen und Zielen für die bevorstehenden acht Jahre befragt werden. Moderiert wird die Veranstaltung von rbb-Reporter Michael Lietz.