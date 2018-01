Bechstein-Flügel steht zum Testen bereit

LR

Bad Saarow (bs) Gleich zu zwei Veranstaltungen - einem Konzert und einem Tag der offenen Tür - lädt das Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow am Wochenende ein. Am Sonnabend, 19.30 Uhr, gibt Pianistin Gerlint Böttcher ein Konzert. Sie spielt unter dem Titel "Wanderjahre" Werke von Franz Liszt, Xaver Scharwenka und Günther F. Kasseckert. Der Eintritt kostet 18 Euro. Gerlint Böttcher trat in der Vergangenheit bereits mehrfach im Scharwenka-Haus auf.

Am Sonntag, 11 bis 14 Uhr, ist der Eintritt in das Musikermuseum dann frei. Zum vierten Jahrestag der Eröffnung der Einrichtung wird zum Tag der offenen Tür unter dem Motto "Bechstein für alle" eingeladen. Dabei können Besucher selber musizieren. "Wer sich traut, kann auf dem historischen Bechstein-Flügel spielen", schreiben die Veranstalter vom Scharwenka-Kulturforum-Verein in ihrer Einladung.