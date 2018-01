Müllrose bekommt eine dritte Kaufhalle

Bleibt den Müllrosern erhalten: Abdullah Kaya verkauft in seinem Imbiss Döner Kebap mit Kalb oder Geflügel, Broiler und mehr. © Foto: MOZ/Frank Groneberg

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Discounter Norma wird in der Frankfurter Straße eine neue Kaufhalle bauen. Diese entsteht anstelle des seit gut fünf Jahren leerstehenden einstigen Tip- und späteren Plus- und Netto-Marktes. Abgerissen wird auch der Anbau. Die Müllroser Bürger sind dazu geteilter Meinung.

Das Areal des einstigen Tip- und späteren Plus- und Netto-Marktes in der Frankfurter Straße ist seit Silvester noch ein bisschen trostloser als zuvor. Der Lottoladen "1000 kleine Dinge" und das "Blumenhaus Rosenrot" sind geschlossen, letzter Dienstleister ist Abdullah Kaya mit seinem türkischen Imbiss "King Kebap". Schon bald aber werden die seit Juli 2012 leerstehende Kaufhalle und der Anbau mit den kleinen Ladenlokalen einem Neubau weichen: Der Lebensmitteldiscounter Norma wird hier einen neuen Markt errichten, direkt neben der Filiale von Netto-Markendiscount. Wann der Abriss startet, ist noch unklar. Eine Baugenehmigung wurde noch nicht beantragt. Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG wollte auf MOZ-Anfrage keine Auskunft erteilen. Nach MOZ-Informationen hat Norma das Grundstück aber bereits 2017 gekauft. Und hatte auch schon das Gespräch mit den letzten verbliebenen Mietern gesucht.

"Norma hat sich vor einem halben Jahr bei mir gemeldet und den Abriss angekündigt", bestätigt Abdullah Kaya. Er betreibt seit 2009 im Kaufhallen-Anbau den türkischen Imbiss King Kebap. Und er freut sich auf den Neubau. "Norma hat mir neue, größere Räume angeboten", sagt er. Zwischen Abriss und Neubau würde er sein Geschäft vorübergehend an einem mobilen Stand betreiben.

Mobiler Handel in einem Container - diese Zwischenlösung wäre für Bodo Buhrow nicht infrage gekommen. Er war seit 17 Jahren mit dem "Blumenhaus Rosenrot" vor Ort, hatte 2013 den Lottoladen "1000 kleine Dinge" übernommen. Im Dezember hat er diese beiden und sein Frankfurter "Blumenhaus Buhrow" geschlossen. "Ich hätte die Bauphase finanziell nicht überstehen können", sagt er. Seine Mitarbeiter hätte er weder in Kurzarbeit schicken noch für Monate entlassen wollen, nicht nur aus moralischen Gründen. "Sie hätten sich ohnehin eine neue Arbeit gesucht und bei dem Fachkräftemangel hätte ich keine neuen Mitarbeiter gefunden." Sieben Angestellte hatte er in Müllrose und Frankfurt beschäftigt.

Bodo Buhrow hat sich dafür entschieden, einen neuen beruflichen Lebensabschnitt zu beginnen. "Ich habe nach 27 Jahren meine Selbstständigkeit beendet und arbeite jetzt als Angestellter", sagt der 54-Jährige. Die Baupläne von Norma - der Discounter hatte auch ihm bereits Mietverträge für den Neubau angeboten - hätten ihm diese Entscheidung erleichtert. "Ich habe ein sauberes Betriebsende gemacht, ohne Schulden oder offene Verpflichtungen, und darauf bin ich stolz." Und genauso stolz sei er darauf, "dass so viele Kunden mit an den letzten Tagen gesagt haben, dass sie uns in Müllrose vermissen werden".

Mit dem Markt von Netto-Markendiscount und dem Edeka-Markt Senkpiel gibt es in Müllrose bereits zwei große Kaufhallen. Die Stadt hat derzeit 4615 Einwohner, im gesamten Amt Schlaubetal leben aktuell 9951 Menschen. Ist da ein weiterer Discounter nötig? "Ich finde ihn überflüssig", sagt Michaela Stenzel aus Schernsdorf. "Zwei Hallen reichen. Der alte Plus-Markt ist allerdings ein Schandfleck - es ist gut, dass er wegkommt." Juliane Stenzel hätte sich lieber "einen Drogeriemarkt gewünscht. Sowas fehlt in Müllrose." Auch Marianne Linge erklärt, ein Drogeriemarkt wäre wichtiger. "Wir fahren nach Frankfurt, aber viele ältere Müllroser sind nicht mehr so mobil." Heidemarie Langisch sagt: "Ich bräuchte Norma nicht, aber Müllrose ist eine Stadt, die wächst. Andere Leute nutzen das neue Angebot sicher." Jürgen Linge meint dagegen, eine dritte Kaufhalle sei nicht nötig. Und Elke Grasnick (alle leben in Müllrose) betont: "Ich denke, zwei Kaufhallen reichen. Auf jeden Fall freue ich mich darüber, dass King Kebap bleiben kann."