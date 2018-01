LR

Erkner (MOZ) Am Dienstag, gegen 18.55 Uhr, wurde ein Mann in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße bei einem Diebstahl ertappt. Der 23-Jährige hatte sich am Kaffee bedient und wollte das Geschäft anschließend verlassen. Als ihn ein Angestellter ansprach, wehrte er sich heftig. Die Polizei stellte fest, dass der Ladendieb wegen ähnlicher Delikte bereits mit Haftbefehl von der Berliner Justiz gesucht wurde. Der Mann wurde festgenommen.