Tag der offenen Tür in der Morus-Oberschule

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Die Morus-Oberschule im Hohenbinder Weg 4 lädt am 27. Januar zu einem Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr können Schüler der künftigen 7. Klassen mit ihren Eltern dabei den aktiven Schulalltag kennenlernen. Schüler und Lehrer führen durch das Haus, heißt es in der Ankündigung der Schule.

Vor Ort werden folgende Unterrichts- und Freizeitangebote vorgestellt: Das Wahlpflichtfach Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) mit den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik im Computerkabinett und die Hauswirtschaft in der Lehrküche mit Kostproben. Außerdem gibt es Einführungen in den Wahlpflichtunterricht der 2. Fremdsprache, Französisch oder Spanisch, in die Fächer Englisch, Deutsch, Mathematik, Physik und Biologie sowie den Experimentalunterricht im Fach Chemie. Weiterhin können sich die Gäste mit Informationen zum Berufsorientierungskonzept und zum Schüleraustausch versorgen und den Freizeitbereich mit Freizeitraum, Tischtennis, Cafeteria sowie die Schülerarbeitsräume kennenlernen.

Weitere Infos unter www.oberschule-erkner.de, Tel. 03362 4384