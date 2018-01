Fundtiere ab sofort in Hütte

Patrizia Czajor

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit Jahresbeginn gibt es für Frankfurt einen neuen Tierheimbetreiber - das "Tierheim am See" in Eisenhüttenstadt. Fundtiere kommen dabei zunächst in einer Auffangstation in Frankfurt unter.

Auf dem Grundstück an der Kiesgrube "Schwarzes Luch" in Eisenhüttenstadt hat Jana Feister verwaiste und herrenlose Tiere aus der Region zu Beginn noch privat vermittelt. Denn diese sind der 26-Jährigen durch ihre Arbeit als Tierarzthelferin häufig über den Weg gelaufen. "Nach dem Impfen von Kühen habe ich einen ganzen Sack voller ungewollter Katzen vom Bauernhof mitgenommen", erzählt sie. Weil sie schnell merkte, dass ausgesetzte Tiere in ihrer Stadt nicht ausreichend versorgt sind, hat die Tierliebhaberin das Grundstück im Grünen vor vier Jahren mit vielen freiwilligen Helfern aufgepeppt und die Unternehmergesellschaft "Tierheim am See" ins Leben gerufen. 20 Hunde, 25 Katzen, 30 Meerschweinchen und 2 Ziegen leben dort derzeit.

Mit Beginn dieses Jahres ist das "Tierheim am See" in Eisenhüttenstadt auch Ansprechpartner für Bürger in Frankfurt - zuletzt war die Tierpension Egerer in Süd zuständig. In Zukunft sollen aufgefundene Tiere kurzzeitig in einer kleinen Tierauffangstation in Frankfurt untergebracht werden. "Hier wird der Chip ausgelesen und es wird versucht, den Halter zu ermitteln", erläutert Jana Feister. Nach der Prüfung kommen die Tiere dann nach Eisenhüttenstadt, wo sich die Leiterin des Tierheims und ihre vier Mitarbeiter bis zu ihrer Vermittlung um sie kümmern.

Das funktioniert laut Jana Feister, auch dank des Internets, ziemlich gut. Selbst 19Jahre alte Hunde fänden binnen kurzer Zeit wieder ein neues Herrchen. "Es gibt Personen, die ganz bewusst einen älteren Hund nach dem anderen bei sich aufnehmen", erzählt sie. Probleme gäbe es höchstens, wenn Hunde bissig sind. Dann müsse darauf geachtet werden, dass die neuen Besitzer dem auch gewachsen sind.

Manchmal gäben auch Besitzer selbst ihre Tiere ab. Die Tierheimleiterin erlebt etwa häufig, dass Senioren Welpen zu sich nähmen, mit denen sie dann überfordert seien. Sehr häufig landeten auch Tiere bei ihr, deren Besitzer krank geworden sind. Katzen würden dagegen viel häufiger ausgesetzt und von der Straße aufgesammelt. "Sind sie sehr scheu, werden sie erst gefunden, wenn sie völlig abgemagert sind", bemerkt sie.

Wichtig ist, betont die Tierheimleiterin, dass bei einem Tierfund direkt das Tierheim verständigt werde. Derjenige, der das Tier erst einmal mit nach Hause nimmt und füttert, wird laut Gesetz nämlich automatisch zum Besitzer. Manchmal versuchten Besitzer eigene Haustiere auch als vermeintliches Fundtier abzugeben - um sich die Abgabegebühr zu sparen. Jana Feister kritisiert das als "unmoralisch". Immerhin finanziere sich das Heim aus dieser Gebühr sowie durch Spenden.

Kontakt zum Tierheim unter 0173 9036140 oder auf www. tierheim-eisenhüttenstadt.de