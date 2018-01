Reichlich Pläne fürs Jubiläumsjahr

Hinterlassenschaft des Sturms: Das kaputte Uhu-Gehege soll verkleinert werden. Der alte Uhu hat hier Wohnrecht auf Lebenszeit. Danach kommt in das älteste Gehege des Tierparks kein Uhu mehr. © Foto: MOZ/Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Tierpark ist älter als viele Angermünder, die mit ihm und seinen Bewohnern aufgewachsen sind. Im Dezember wird er 55 Jahre alt. Das Jubiläum soll im August mit allen Fans und Partnern gefeiert werden.

Alle Tiere sind gesund ins neue Jahr gekommen, die Kaninchen sogar mit Nachwuchs. Der Winter war bisher mild, was gut ist für die Kosten. Bei den Exoten in den beheizbaren Volieren und Gehegen muss entsprechend der Temperaturen nachgesteuert werden, sagt Tierparkleiter Dennis Sonnenberg.

Die Verantwortlichen hoffen, dass das 55. Jahr des Bestehens der Einrichtung ähnlich erfolgreich wird wie das vergangene. "Finanziell haben wir die Planzahlen ansatzweise erreicht. In den Jahren zuvor mussten wir immer ganz schön kratzen", erzählt Dennis Sonnenberg, der den Tierpark seit 2014 leitet. "Oft fehlte es an Eintrittsgeldern, weil das Wetter die Besucher abhielt oder es keine Kassierung gab. Wir freuen uns, dass es seit vorigem Jahr ansatzweise so funktioniert, wie wir uns das wünschen", sagt er.

Als das schönste Ergebnis des Jahres 2017 bezeichnet Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierparkfördervereins, die Entwicklung in Sachen Kiosk. Er bekam eine Terrasse und einen neuen Betreiber. Die übernommene Mitarbeiterin kümmert sich nicht nur um die Gäste-Versorgung, sondern auch ums Eintrittskassieren - im Winter zumindest an den Wochenenden.

Der Förderverein hat die Mitarbeiter auch im Vorjahr wieder tatkräftig unterstützt bei der Außenwirkung des Tierparks, der zum Beispiel mit Streichelgehegen auf Festen und Weihnachtsmärkten in Angermünde, Schwedt und Gerswalde dabei war. "Bei der Inkontakt in Schwedt als Leistungsschau der Uckermark gehört auch der Tierpark dazu", meint der Leiter. "Wir haben zwar nicht den Rückfluss wie Wirtschaftsunternehmen, aber können Gäste bis nach Polen auf uns aufmerksam machen." Öffentlichkeitsarbeit werde auch über Flyer und soziale Medien gemacht.

Im Jubiläumsjahr 2018 sind wieder monatliche Höhepunkte geplant. Faschingsveranstaltungen für Kitas gibt es im Februar, Frühjahrsputz im März, am 1. April die 22. MOZ-Osterfete, im Mai den Wiesellauf, im Juli den Seniorentag, im Oktober die Nachtwanderung und im November Adventsbasteln. Auch die Teilnahme an Messen und Märkten steht auf dem Programm.

Der 55. Geburtstag wird am 26. August mit einem Tierparkfest mit schöner Musik, sportlichen Aktivitäten und anderen Attraktionen gefeiert. "Es soll ein Fest mit Events werden, die wir noch nicht hatten, die Spaß machen und alle Generationen ansprechen", sagen Dennis Sonnenberg und Melanie Stodtmeister. Sie hoffen, dafür noch einige Sponsoren zu finden.

Die werden auch für das große bauliche Projekt gebraucht, auf das die Besucher schon sehnlichst warten. Die Planungen für das neue Erdmännchen-Gehege sind abgeschlossen. Der Bauantrag ist gestellt, liegt aber auf Eis, weil die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 55000 Euro. Rund 15000 Euro sind dafür gespendet worden.

Als neueste Attraktion bieten sich bis dahin die Streifenhörnchen an, die von einem privaten Besitzer abgegeben wurden und gegenüber dem Kiosk zu finden sind. Die sechs kleinen, fleißigen Nager könnte man stundenlang beobachten, ohne dass es langweilig wird.

Das vorerst letzte große Bauvorhaben sollte dann der Alpaka-stall sein, der schon seit 2011 auf dem Plan steht und beim letzten großen Sturm ebenso Schäden davongetragen hat wie das Uhu-Gehege. Zudem wird ein begehbares Sittichgehege geschaffen.

Große Veränderungen im Tierbestand sind nicht vorgesehen. In den nächsten Tagen erwarten die Zwergziegen Nachwuchs. Vielleicht werden bald Zwerghühner gezeigt. Junge Luchse müssen den Tierpark in diesem Jahr verlassen. Zudem gibt es Kooperationen mit anderen Zoos. Im Frühjahr wird das Zuchtmännchen bei den Kängurus ersetzt, das vergangenes Jahr gestorben ist.

"Wir freuen uns auf 2018. Wichtig ist das Erhalten des Tierparks. Wir haben zwar auch den Ansporn des Entwickelns, aber da sind nur kleine Sachen möglich", erklärt der Tierparkleiter, dessen Vertrag mit der Stadt im Dezember erstmals endet.