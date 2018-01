Barnimer packt wieder die Reiselust * Wohin geht es in den Sommermonaten?

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Nachdem die familiären Festtage in der vertrauten Heimat ausgeklungen sind, reizt es die Barnimer 2018 wieder in die Ferne. Besonders verlockend sind dieses Jahr längere Inlandsreisen und kürzere Spa-Besuche. Südliche Länder können mit Sonne, Strand und Meer auftrumpfen.

Das Reiseziel muss wohlüberlegt sein. Dafür geplant wird mindestens ein halbes Jahr zuvor. So ist es kein Wunder, dass bereits in den ersten Januarwochen der Ansturm auf die Reisebüros entsprechend hoch ist. Schließlich soll der Urlaub kompromisslos schön werden. Doch die Reisebüros stehen vor einem bedenklichen Problem: Für insolvente Fluggesellschaften wie AirBerlin oder Monarch fehlen noch immer Ersatzairlines. Laut Steffen Herre vom Eberswalder Reisebüro "Azur" sei es dadurch nicht einfacher geworden, zum Wunschreiseziel zu gelangen: "Trendziele sind also die, wo man überhaupt hinkommt.", betont er.

Besonders Inlandsreisen stehen daher hoch im Kurs. Gleichermaßen attraktiv für junge Familien wie Rentnerpaare sind vor allem einwöchige Gruppenreisen und Flusskreuzfahrten auf der Spree oder auf der Donau. Wie jedes Jahr zieht es viele ebenso wieder an die Ostseeküste. Usedom und Rügen sind dabei besonders beliebte Ziele. "Wir verbringen unseren Hochzeitstag gerne in Sassnitz oder Binz", erzählt Emil Harms (37) aus Finow. "Am Meer kann man den Stress des Alltags einfach am besten abschütteln." Neben längeren Inlandsreisen von ein bis zwei Wochen, nimmt das Interesse ebenfalls für Kurztrips mit Verwöhnprogramm in Spa- und Wellnesscentern zu. Was zusätzlich die Attraktivität des Urlaubs in der eigenen Heimat steigere, sei die Kenntnis der Urlaubnehmer über die mangelnde Sicherheit in kritischen Regionen wie Tunesien, gibt Thomas Winkler vom Eberswalder Reisebüro "Fern & Meer" zu bedenken. Nichtsdestotrotz bleibe aber auch die polnische Ostsee nicht minder wegen der Grenznähe zum Landkreis ein beliebtes Reiseziel für Jung und Alt.

Barnimer, deren Fernweh noch größer ist, verschlägt es in diesem Sommer auf europäischen Boden vor allem wieder ins Warme; nach Spanien, Italien und Griechenland. Mit Sonnenschein und Cocktails locken vor allem die Allzeitfavoriten vor die Tür: die Kanarischen Inseln und die Karibik erfreuen sich ganzjährig großer Beliebtheit. Im Herbst und Winter sind vor allem asiatische Länder, besonders Thailand und Sri Lanka, stark gefragt.

Nach langer Durststrecke liegt ebenso die Türkei wieder im Trend. Obwohl das Land vor 2016 ein sehr beliebtes Reiseziel der Deutschen war, verlor die Türkei in den vergangenen zwei Jahren durch einzelne Terroranschläge und offenbar grundlos inhaftierte deutsche Staatsbürger deutlich an Sympathie.

Nun dürfen türkische Gastgeber jedoch wieder langsam ansteigende Besucherzahlen auch aus der Barnimer Region erhoffen. Wer es lieber kälter mag, bucht Reisen in nördlicheren Gefilden: Große Nachfrage gibt es momentan besonders für Kreuzfahrten an die Norwegische Küste und für Familienreisen nach Dänemark. Doch egal, wohin es die Urlauber auch verschlägt, die Reiselust der Barnimer ist auch in diesem Jahr nicht aufzuhalten.