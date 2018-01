Erste Lämmer auf dem Ziegenhof

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Lange haben sie auf sich warten lassen, doch nun sind sie endlich da: Die ersten Lämmer auf dem Hof von Michael Rubin in Zollbrücke.

"Im vergangenen Jahr um die Zeit haben wir schon das erste Mal gemolken", wundert sich Michael Rubin vom Ziegenhof in Zollbrücke. Er habe alles genauso gemacht, wie in den Jahren zuvor. "Ich habe keine Erklärung dafür, warum die Lämmer in diesem Jahr so spät kommen." Seit 20 Jahren führt Michael Rubin den Ziegenhof in Zollbrücke. Und hat in dieser Zeit viel Erfahrung gesammelt. Anfang August habe er, wie immer, die Böcke dazu gesperrt. Nun sind die Tiere hochträchtig und es ist fast Mitte Januar. Doch in der vorletzten Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, ist es nun endlich losgegangen. Die ersten drei Lämmer, darunter ein Zwillingspärchen, haben das Licht der Welt erblickt. Wann genau es passiert ist, weiß Michael Rubin nicht. "Zwischen 22 und 7 Uhr morgens", lacht der Ziegenwirt. "Abends gehe ich immer noch mal an der Stalltür horchen, aber da war alles ruhig." Denn viel Ruhe brauchen die hochträchtigen Tiere derzeit. "Sie liegen viel, fressen Schrot und Heu und trinken Wasser." Die Ruhe vor dem Sturm. Denn nun rechnet Rubin stündlich mit neuen Geburten. Dass er dabei helfen muss, kommt vor. "Ist aber eher selten", sagt er. Ob ihn seine Weißen Deutschen Edelziegen brauchen, hört er inzwischen am Blöken. "Es gibt Muttertiere, da hört man nichts. Und dann gibt es welche, die unter der Geburt stöhnen", berichtet der Fachmann. "Und alle Tiere, die das erste Mal gebären, blöken meist lauter als die anderen." Vielleicht, weil ihnen die Erfahrung fehlt und sie noch nicht genau wissen, was auf sie zukommt, mutmaßt Michael Rubin. "Da schaue ich dann schon mal genauer hin." Im Idealfall, schildert Michael Rubin, kommen die Lämmer mit den Vorderfüßen und der Nase nach vorn auf die Welt. "Dann gibt es natürlich auch Steißgeburten. Aber selbst die sind für ein erfahrenes Muttertier zu schaffen." Manchmal komme aber auch der Kopf des Lämmchen raus, während die Vorderfüße noch drin steckten. In beiden Fällen greift der Ziegenwirt zu einem Gleitgel und hilft so Ziegenmutter und Ziegenkind. Oder die Jungtiere müssen gedreht oder noch einmal in den Geburtskanal zurückgeschoben werden, berichtet Michael Rubin aus seiner langjährigen Praxis als tierischer Geburtshelfer.

An manchen Tagen wird es auf dem Ziegenhof in Zollbrücke nun bis zu 15 Ablammungen geben, blickt Michael Rubin voraus. Eine stressige Zeit. Die er dennoch herbeigesehnt hat. Denn nachdem die Ziegen zunächst ihre Lämmchen mit der sogenannten Biestmilch versorgen, fließt dann die für den Ziegenwirt verwertbare Milch. Daraus macht er Käse wie seinen über die Grenzen des Oderbruchs hinaus bekannten "Deichläufer", frischen Quark und Frischkäse. "Und, wenn es reicht, auch Frischmilch", so Michael Rubin.

Am 22. Dezember vor 20 Jahren hat Michael Rubin mit seinen Weißen Deutschen Edelziegen angefangen. Im Jubiläumsjahr gibt es eine Neuerung auf dem Hof: "Wir haben uns entschieden, drei Ferienwohnungen auf dem Hof auszubauen", sagt er und zeigt auf das frühere Wohnhaus seines Vaters, das seinem gegenübersteht. "Und im Dachgeschoss wird es die Möglichkeit für Fahrradfahrer geben, dort zu übernachten." Seine ambitionierten Pläne will er schon in diesem Jahr umsetzen. "Vielleicht schaffen wir es, das Ferienhaus zum Hoffest am Ostersonntag fertig zu haben." Dann feiert der Ziegenhof in Zollbrücke traditionell sein Hoffest. Einen Tag lang können die Besucher dann einen Blick in den Stall mit den Tieren werfen, aber auch die Produkte wie Ziegenkäse, Milch, Eis und Wurst verkosten.

www.ziegenhof-zollbruecke.de