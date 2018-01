Von Spiderman bis Kermit der Frosch

Pia Reiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Fastnacht steht schon wieder vor der Tür. Zeit, sich in ein Kostüm zu werfen und die närrischen Tage zu feiern. Beim Kostümverleih Pohl gehen in dieser Zeit viele Outfits über den Tresen. Wie in den vergangenen Jahren auch hat der Laden deshalb bis zum März Sonderöffnungszeiten. Seit der vergangenen Woche können Faschingsfans jeden Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr stöbern und das passende Kostüm aussuchen. "Ein paar Leute waren auch schon bei uns und haben Kostüme reserviert. In den ersten Orten wird ja jetzt schon gezampert", sagt Inhaberin Claudia Pohl.

Rund 1000 verschiedene Outfits für alle Gelegenheiten hat der Verleih in der Fürstenberger Bahnhofstraße zu bieten. Von Flower-Power-Kleidern im Stil der 1970er-Jahre über Superhelden-Anzüge bis hin zu niedlichen Tierkostümen für Kinder.

"Beliebt zum Zampern sind zum Beispiel Ganzkörperkostüme, da kann man schön warme Sachen darunter anziehen", erzählt Claudia Pohl. Auf dem entsprechenden Kleiderständer hängen unter anderem ein Känguru, ein haariger Bär oder ein grüner Teletubby.

Die vielen Kostüme sind nach Motto sortiert, etwa nach Beruf, Fantasie-Figuren oder den 70er- und 80er-Jahren. Jedes Jahr kommen ein paar neue Stücke zur Auswahl hinzu. "Wir versuchen die Kostüme, die bei uns öfter angefragt werden, auch zu beschaffen", erklärt Claudia Pohl und zeigt zwei neue Outfits für Kinder: Eine grüne Weste, die aus einem Kind Kermit den Frosch macht und ein flauschiger Winnie-Puuh-Anzug.

"Wir haben immer ausreichend Kostüme hier", sagt Claudia Pohl. Wer jedoch ein bestimmtes Kostüm wie etwa Fred Feuerstein für einen bestimmten Termin sucht, dem rät die Inhaberin des Verleihs zur Reservierung. "Wir haben viele Kostüme nur ein Mal da, sonst würde der Platz hier nicht ausreichen." Gleiches gilt für Familien, die zur Fastnacht alle im gleichen Kostüm gehen wollen. Für eine ganze Superhelden-Familie gibt es dafür beispielsweise den Ironman-Anzug auch in der Frauenversion als Kleid.

Sonderöffnungszeiten hat der Kostümverleih nicht nur in der Faschingszeit, sondern auch während der Oktoberfeste und zu Halloween. Eben immer, wenn die Kostüme auch gebraucht werden. Für Mottopartys, die unter dem Jahr stattfinden, kann man telefonisch einen Termin ausmachen und sich in Ruhe ein Kostüm aussuchen. Für solche Partys im Sommer sind besonders Kostüme im Stil der 20er Jahre mit vielen Perlenketten und Fransen an den Kleidern beliebt.