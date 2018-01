Aktion für mehr Ordnung in der Hegermühle

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Kleines Schild - große Wirkung: Mit mehrsprachigen Schildern wird jetzt an Stellen im Wohngebiet Hegermühle, an denen besonders häufig unsachgemäß Sperrmüll abgestellt wird, auf den richtigen Weg hingewiesen. Unter viel Beifall und Anteilnahme wurde am Mittwoch das erste Schild in der Straße am Herrensee angeschraubt. "Ich wohne direkt gegenüber und habe mich immer geärgert, dass dort alte Möbel hingestellt wurden", begründet die Vorsitzende des Quartiersrates Liane Boldt die Aktion, die vom Quartiersmanagement organisiert wurde. Die Leiterin des kreisliche Eigenbetriebs Abfallentsorgung, Angela Friesse, hatte extra ein Sperrmüllfahrzeug von Alba aus Wriezen dazugeholt. Hortkinder der Grundschule Am Annatal sangen ein Winterlied. Steffen Schuster von der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft sprach die Hoffnung aus, dass recht viele Bewohner des Gebietes ihren Sperrmüll künftig abholen lassen. Franziska Kluge dankte unter anderem dem syrischen Ingenieur Hassan Mahmoud, der den Text des Schildes ins Arabische übersetzte. Bürgermeisterin Elke Stadeler findet die Aktion "prima für unsere Hegermühle".