LR

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit zwei Konzerten lassen die Musiker des Universitätsorchesters "Die Viaphoniker" am 18. und 19. Januar das Wintersemester ausklingen. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Logensaal, in der Logenstraße 11. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Unter der Leitung von Maria Bestritzki führt das Orchester das "Doppelkonzert für zwei Violinen in D-Moll" von Johann Sebastian Bach und das Stück "In der Halle des Bergkönigs" aus Edvard Griegs "Peer-Gynt"-Suite auf. Auf dem Konzertprogramm stehen außerdem das Titelstück aus Andrew Lloyd Webbers Musical "Das Phantom der Oper", und "River flows in you" des südkoreanischen Pianisten Yiruma.