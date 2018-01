Letschiner Schulzwerge erkämpfen Medaillen

Erwärmung: Sportlehrerin Jana Poschitzki zeigt in der Letschiner Sporthalle vor, was die künftigen Abc-Schützen machen sollen. Für die einen ist das alles ein großer Spaß, andere sind schon ganz ernsthaft bei der Sache © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Einmal im Monat treffen sie sich an der Grundschule Letschin: die aktuell 28 künftigen Abc-Schützen aus den Kitas "Bienenschwarm" Ortwig, "Spatzennest" Sietzing und "Kinderland/Sonnenschein" Letschin. Sie erkunden das Schulhaus und haben bereits Schnupperunterricht. In spielerischer Form wird ihnen gezeigt, was sie nach der Einschulung so erwartet. Einen Höhepunkt bei diesen Veranstaltungen, die die Kitas und Tagesmütter mit der Schule vereinbart haben, ist alljährlich der Sportunterricht der "Schulzwerge". Jana Poschitzki, erfahrene Sportlehrerin der Fontane-Schule, hat sich zur Verstärkung ihre Kollegin Andrea Gast und einige Viertlässler mit in die Halle genommen. Die Kita-Erzieher aus den Einrichtungen helfen ebenfalls mit.

Der Jahreszeit und dem Olympia-Jahr entsprechend findet eine "Winterolympiade" statt, bei der die Kinder in Riegen eingeteilt sind, um wetteifern zu können. Ein Gruppe aus dem "Kinderland" hat gleich gemerkt, worauf es ankommt: Lautstark feuern sie ihre Wettkämpfer an, wenn sie auf der Bahn sind, um Schneebälle zu holen oder den Medizinball zu rollen. Gewinnen werden sie alle. Stolz zeigten sie ihre Medaillen und freuen sich über das phantasievoll zubereitete Früchtebuffett, das schon traditionell von Birgit Fischer-Hampel zubereitet wurde. Sie versorgt sonst auch den "Bienenschwarm".