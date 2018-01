Die Saison der Krater hat gerade erst begonnen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch wenn die ganz frostigen Tage und Nächte bisher ausgeblieben sind, der Winter hinterlässt auch in diesem Jahr wieder seine Spuren im Asphalt. Auf einigen Straßen in Eisenhüttenstadt haben sich in den vergangenen Tagen die ersten Schlaglöcher gezeigt - einige eher unscheinbar, andere doch ziemlich tief und groß. Die Oderlandstraße ist bezüglich der Winterkrater ein besonderes Sorgenkind. Doch die Stadtwirtschaft hat bereits gehandelt und die tiefsten Löcher provisorisch verfüllt, um Schäden an Fahrzeugen und möglicherweise sogar Unfälle mit Zweirädern zu vermeiden.

"Wir waren aber nicht nur in der Oderlandstraße aktiv, sondern auch schon in der Straße der Republik, in der Fürstenberger Straße sowie an der Zufahrt zum Zentralen Platz", erklärt Nico Schulz-Peylo von der Straßenunterhaltung der Stadtwirtschaft am Mittwoch. Auch kleinere Aufbrüche in der Straßendecke wurden bereits behandelt, und zwar mit dem sogenannten Kaltmischgut. "Das ist natürlich immer nur eine Übergangslösung", betont Schulz-Peylo. Dieses Material könne man nämlich auch gut bei Minusgraden verarbeiten. Im Frühjahr wird der Asphaltteppich dann wieder richtig geflickt.

Bei der Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt gibt es einen Straßenläufer, der die städtischen Straßen turnusmäßig prüft. Er nimmt Gefahren auf und sämtliche Aufträge der Stadt entgegen. Dann werden diese abgearbeitet. "Ich denke, bisher ist es mit den Schlaglöchern nicht so schlimm wie in anderen Jahren", sagt Nico Schulz-Peylo. Dennoch, der stete Wechsel von Gefrier- und Tauprozessen ist Gift für die Straßen. Das Wasser, das bei Regen oder aber Schnee in die kleinen Ritze läuft und sich bei Minusgraden durch das Gefrieren ausdehnt, sprengt den Asphalt geradezu auf. Dann fahren Fahrzeuge drüber und die Kanten brechen immer weiter aus. Kommt dann Kaltmischgut in den Krater wird eine weitere Beschädigung der Straßendecke erst einmal gestoppt.

Wer Schlaglöcher in seinem Wohngebiet oder aber auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen entdeckt, der kann dies melden. Allerdings nicht unbedingt an die Stadtwirtschaft direkt, sondern bei der Stadtverwaltung, denn von der erhält die Stadtwirtschaft schließlich ihre Aufträge. Man muss aber nicht extra ins Rathaus gehen oder anrufen. "Jeder kann Meldungen in den Maerker schreiben. Da erhält man dann auch eine Antwort", sagt Schulz-Peylo. Der Maerker ist ein Internethinweissystem, das viele Kommunen auf ihrer eigenen Internetseite eingepflegt haben.