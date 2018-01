Schönheitskur für historisches Gebäude

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Fassade des ältesten Bürgerhauses der Stadt in der Großen Oderstraße 42 erstrahlt beinahe wieder in neuem Glanz. Lediglich im Sockelbereich fehlt noch die neue Farbe. "Wir sind dabei, die Restarbeiten abzuarbeiten", sagt Peter Fritsch. Das Gebäude aus dem frühen 16. Jahrhundert ist das letzte von drei historisch wertvollen Häuser, die er gemeinsam mit seinem Sohn Martin über die Löwen GbR seit Sommer 2012 sanieren lässt. Die Häuser in der Forststraße 1 und 2 wurden bereits 2014 fertiggestellt. Die Arbeiten an dem Eckhaus mit der Löwen-Apotheke im Erdgeschoss haben vor gut einem Jahr begonnen. "Für mich ist das der Abschluss meiner Bautätigkeit in der Stadt", sagt Peter Fritsch und fügt hinzu: "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist."

Neben der Fassade wurden auch die beiden Balkone zur Straßenseite wieder hergestellt und vier neue Balkone auf der Hofseite angesetzt. Im Haus entstehen insgesamt neun Wohnungen unterschiedlicher Größe. Die größte Wohnung mit 88 Quadratmetern Wohnfläche wird sich im Erdgeschoss befinden und komplett barrierefrei sein, mit Fußbodenheizung, einem separaten Eingang von der Forststraße aus und einer historischen Deckengestaltung. Die Fertigstellung ist zum Ende des ersten Quartals geplant.