Thomas Baake

Kirchmöser (MOZ) Interessierte können sich am kommenden Wochenende in Kirchmöser eine Kaninchenausstellung ansehen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Stube in der Bahnhofsstraße 1 statt. Am Sonntag, 14. Januar, kann die Ausstellung von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. Die Besucher erwartet neben den Kaninchen noch eine Tombola und ein Streichelzoo.