Auckland (dpa) Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Auckland den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus München unterlag dem Niederländer Robin Haase in 84 Minuten 4:6, 4:6.

Tags zuvor hatte der frühere Davis-Cup-Spieler mit seinem Sieg gegen den Weltranglisten-Achten und Titelverteidiger Jack Sock aus den USA noch für eine große Überraschung gesorgt. Damit sind bei dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open keine deutschen Profis mehr vertreten. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Montag in Melbourne.