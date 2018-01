Leuchtendes Grün für Oberhavel-Masters verlegt

Steffen Kretschmer

Oranienburg (OGA) Das gab es noch nie. Seit Mittwoch erstrahlt der Hallenboden der Oranienburger MBS Arena in leuchtendem Grün. Reichlich helfende Hände waren gefragt, um den Kunstrasen zu verlegen, auf dem am Sonnabend die Fußballer bei der 20.Auflage des Oberhavel- Masters um den Titel kämpfen werden.

Vom Parkett ist nichts mehr zu sehen. Am frühen Morgen wurde zunächst das Kunstgeläuf in riesigen, und durch das bereits aufgebrachte Gummigranulat entsprechend schweren Rollen, in die Halle geschafft. Anschließend machten sich die Arbeiter daran, die Bahnen an den Nähten mit Klettbändern auf dem Boden zu befestigen und an den Seiten entsprechend der benötigten Passform zuzuschneiden. Parallel dazu wurden die einzelnen Teile der Rundumbande installiert.

Absolut positiv für die Fußballer ist nun die klare Strukturierung ihres Spielfeldes. Sorgten bei vorangegangenen Turnieren oftmals die Linien der Hand- und Volleyballer bei den Kickern für einige Verwirrung, dürfte dies beim 20.Hallenmasters ausgeschlossen sein. Mittellinie und zwei deutlich gekennzeichnete Torräume - das wars. Unstimmigkeiten, ob beispielsweise ein Torhüter bei einer Abwehraktion außer- oder innerhalb seines Wirkungsbereiches rettete, müssten damit der Vergangenheit angehören.

Bei seinen Turniereinladungen informierte der gastgebende Oranienburger FC Eintracht alle teilnehmenden Mannschaften darüber, dass auf Kunstrasen gespielt wird. Ralf Leiskau, Technischer Leiter des OFC, bittet trotzdem noch einmal alle Spieler darum, "am Sonnabend das richtige Schuhwerk in die Halle mitzubringen."