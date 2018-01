Woba setzt Arbeiten in der Altstadtsiedlung fort

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Mit Bauarbeiten müssen die Mieter der Woba in der Altstadtsiedlung auch dieses Jahr leben. Zunächst wird die Sanierung in der Straße zum Schlosspark 15 bis 23 abgeschlossen. Nahtlos schließen sich danach die Komplexsanierungen des ehemaligen OWG-Blocks in der Kanalstraße und des Woba-Blocks, Gartenstraße 2 a bis 3 c, an.

Die Komplexsanierung hat die Woba im Kopfbau an der Straße zum Schlosspark 19 für zwei grundlegende Veränderungen genutzt. Erstens ist dort ein Innenaufzug eingebaut worden, der künftig einen barrierefreien Zugang zu allen fünf Etagen gewährleistet. "Zweitens wollen wir der veränderten Nachfrage nach größeren Wohnungen Rechnung tragen", sagt Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Seien vor zehn, fünfzehn Jahren vor allem Einraumwohnungen gefragt gewesen, gebe es inzwischen einen gewissen Bedarf für größeren Wohnraum. "Deshalb haben wir 15 Einraumwohnungen zu fünf Fünfraumwohnungen mit einer Grundfläche von je 136 Quadratmetern umgebaut. Sie verfügen jeweils über zwei Bäder und Zimmer mit Größen zwischen zehn und gut 20 Quadratmetern", sagt Woba-Prokuristin Birgit Wehner. Damit befinden sich jetzt elf Wohnungen dieser Größenordnung im Woba-Bestand, der rund 3 700 Wohneinheiten umfasst.

Ärgerlich sei, dass die Sanierungsarbeiten in dem Gebäudekomplex nicht wie geplant zum Jahresende 2017 abgeschlossen werden konnten, bedauert Jarczewski und entschuldigt sich dafür bei den Mietern im Umfeld. Das habe eine Reihe von Ursachen. Unter anderem fiel der langjährige Balkonbauer der Woba aus, weil der über das Jahr nicht genügend freie Kapazitäten hatte. Andere Fachfirmen hätten sich auf die Ausschreibung erst gar nicht beworben, sagt Jarczewski. Außerdem habe es unvorhergesehene Probleme mit dem Baugrund gegeben.

Derzeit werden die noch fehlenden Balkone angebaut und Außenaufzüge installiert. Die halten - wie auch schon bei allen anderen nachgerüsteten Plattenbauten - auf halber Treppe. "Dafür sind die Balkone künftig ohne Stufe zur Wohnung zu erreichen", sagt der Geschäftsführer. Jarczewski geht davon aus, dass die Sanierung im Block an der Straße zum Schlosspark 15 bis 23 Ende Februar abgeschlossen werden kann.

Für den 17. Februar hat Birgit Wehner, die auch Leiterin der Woba-Wohnungswirtschaft ist, einen Besichtigungstermin für künftige Mieter anberaumt. "Dann können Interessierte in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Blick in die großzügig geschnittenen Zwei-, Drei- und Fünfraumwohnungen in diesem Block werfen. Der Termin gilt dann auch für den Neubau Gartenstraße 4. In dem Integrationsprojekt stehen 27 Einraumwohnungen zur Verfügung, davon neun für Geflüchtete", sagt Birgit Wehner.

Damit sind die Arbeiten in der Altstadtsiedlung, in der die Woba vor drei Jahren drei Stadtvillen mit Tiefgarage und neuen Außenanlagen errichten ließ und die Stadt den Teich sanierte, aber noch nicht beendet. Der ehemalige OWG-Block, Kanalstraße 54 bis 57, den die Woba voriges Jahr erworben hat, und der Bestandsblock Gartenstraße 2 a bis 3 c kommen dann an die Reihe.

Auch sie erhalten eine energetische Komplettsanierung. In den Kopfbau an der Gartenstraße wird ebenfalls ein Innenaufzug eingebaut. Der Wohnblock mit insgesamt 80 Wohneinheiten erhält zudem noch mehrere Außenaufzüge. Diesen Luxus leistet sich die Woba am ehemaligen OWG-Block mit 50 Wohnungen aus Kostengründen allerdings nicht. "Rund 1 000 Euro fallen allein für Wartung und Notruf-Aufschaltung pro Aufzug und Jahr an", sagt Jarczewski. Das seien alles Kosten, die auf die Mieter umgelegt werden.

Nach rund 16 Millionen Euro,

die die städtische Wohnungsbaugesellschaft voriges Jahr für Instandhaltung, Sanierung und Neubau investiert habe, falle die Summe 2018 kaum geringer aus. Jarczewski beziffert sie auf zirka 15,7 Millionen Euro. In den Folgejahren muss die Woba noch mehr Mittel aufbringen, nämlich rund 20 Millionen Euro pro anno.

Denn ab 2019 will die Woba mit ihrem bisher größten Neubauprojekt in der Weißen Stadt beginnen, wo mehr als 360 Wohnungen geplant sind. Außerdem steht dann endlich die Komplexsanierung der Blöcke südlich der Walther-Bothe-Straße an. Das betrifft vor allem die Woba-Bauten in der Zeller -, Haller - und Innsbrucker Straße sowie deren Umfeld.